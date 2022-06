Pirkanmaalainen kirjakauppa antaa kaikki kirjansa pois ilmaiseksi – Ilmoitus sai uuden vuokralaisen puhelimen kilisemään yötä myöten

Vanhan kirjakaupan, Kirjakyrön, tyhjennys on saanut ihmiset liikkeelle Hämeenkyröön, mikä ilahdutti entisen kauppiaan. Kirjoja voi hakea vielä perjantaina, minkä jälkeen valmistelut tilan tulevaisuutta varten alkavat. Kaupan tiloihin tulee tatuointistudio.

Kirjakauppa Kirjakyrö palveli Hämeenkyrön Kyröskoskella seitsemän vuoden ajan, kunnes kauppa lopetettiin vuonna 2018. Nyt kirjakauppaa on tyhjennetty lopullisesti tiistaista alkaen. Torstaina Kyröskosken Valtakadulla useat pysähtyivät kirjakaupan kohdalla ja kävelivät uteliaasti sisään kirjahyllyjen väliin. Kirjoja saa hakea täysin ilmaiseksi.

Kirjoista kiinnostuneita on riittänyt, mikä on ilahduttanut kauppias ja liiketilan omistajaa Sirpa Tuohelaa. Hän toteaa, että Tampereen roskalava -ryhmä osoittautui parhaaksi kanavaksi tyhjennyksestä tiedottamiseen.

”Kirjoista on tullut lähinnä ongelmajäte, mutta nyt tässä tyhjennyksessä on ilahduttanut se, että tänne on tullut niin paljon ihmisiä. Se on positiivisinta, että ihmiset ovat kiinnostuneita kirjoista ja lukevat ilmeisesti edelleen, Tuohela sanoo.

Toimitilan uusi vuokralainen Sofia Uotila teki julkaisut roskalavan lisäksi myös Kyrösjoen ja Hämeenkyrön paikallisiin Facebook-ryhmiin. Uotilan puhelin on kilissyt jopa öisin, kun ihmiset kysyvät mahdollisuudesta tulla hakemaan kirjoja.

”Ensimmäisenä päivänä ihmiset vain ryntäsivät ja veivät kaiken”, Uotila naurahtaa.

Kirjoja on mahdollista hakea sovitusti vielä perjantaina 17. kesäkuuta. Uotila on vastannut kyselyihin Facebookin Messengerissä.

Kirjakyrön entinen kauppias antoi vastuun sosiaalisen median hoitamisesta Sofia Uotilalle kaupan tyhjennyksessä.

Klassikoita vielä jäljellä

Vanha Kirjakyrön kirjakauppa notkuu kirjoja lattiasta kattoon ja genrestä toiseen. Kysyttäessä saako mitä tahansa todella ottaa, Sirpa Tuohela vastaa, että kaiken muun saa viedä paitsi tulostimen. Ulko-oven vieressä seisoi myös vanha kosketinsoitin, jolle ei ollut vielä ilmoittautunut ketään poiskantajaa. Torstaina iltapäivällä kaupassa oli vielä jäljellä paljon kirjoja aina tietokirjoista romaaneihin.

”Dekkarit ja lastenkirjat menivät ihan ensimmäisenä. Kaikki musiikkiin liittyvä on myös kiinnostanut sekä luontokirjat ja vanhat lehdet”, Tuohela sanoo.

Ensimmäinen pino tarjolla olevia kirjoja odottaa jo heti ulko-oven vieressä

Tuohela pohtii, ettei kirjakauppa tyhjene kuitenkaan ihmisten kantamana. Vaihtoehtoina jäljelle jäävien kirjojen kierrätyspaikaksi hänellä on lähiseudun divarit, Pispalan kirjasto ja viimeisenä jätelava. Joitakin huonokuntoisimpia kirjoja hän hävitti jo heti liikkeen sulkemisen jälkeen.

Tuohela kertoo, että kirjakaupan pitäminen ”pienellä kylällä” kävi lopulta kannattamattomaksi. Uusien ja vanhojen kirjojen lisäksi Kirjakyrössa myytiin toimistotarvikkeita.

”Myös nettikauppaa oli vähän, mutta kivijalkaliike lopetettiin ensin ja sitten nettikauppakin.”

Vuonna 2018 lopetettua kirjakauppaa tyhjennetään nyt.

Kenties ensimmäinen tatuointistudio

Tyhjennyksen jälkeen Kirjakyrön liiketila ei kuitenkaan jää tyhjilleen, vaan Sofia Uotila on perustumassa sinne tatuointistudiota. Hän itse on tehnyt tatuointeja harjoittelijana, ja hänen lisäkseen uuteen studioon on tulossa yksi kokeneempi tatuoija.

Uotila on ollut perustamassa yhdessä ystäviensä kanssa Rautakansa-nimistä yhdistystä, jolla on vireillä toinen projekti Hämeenkyrössä. Yhdistys aikoo perustaa Hämeenkyröön metallipajan, jonka tuotteita tulisi myyntiin myös uuteen tatuointistudioon. Töitä tulee riittämään myös pajan puolella, sillä Uotila on koulutukseltaan metalli-alan artesaani ja levyseppähitsaaja.

”On hyvä, että saimme vuokranantajalta vapaat kädet tehdä tilalle mitä haluamme”, Uotila sanoo.