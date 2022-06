Vuosi sitten Helmi Aho ei uskonut valmistuvansa yhdeksänneltä luokalta, mutta tänään ovet aukesivat unelmien lukioon – ”Tuntui, että nyt pystyy hengittämään”

Tampereen lukioiden korkeat keskiarvorajat aiheuttivat Helmi Aholle stressiä jo yläkoulun alussa. Lukiopaikan avautuminen kotikaupungista oli lopulta suuri helpotus.

Helmi Aho sai torstaiaamuna iloisia uutisia, kun lukiopaikka Hatanpään lukion musiikki- ja musiikkiteatterilinjalta varmistui.

”Aluksi mietin, että onko tämä ihan oikein. Näytin tulosta äidille ja sitten porasimme molemmat,” Aho naurahtaa.

Lukioon pääseminen oli Tampereella asuvalle 15-vuotiaalle Aholle suuri onnistuminen. Vielä vuosi sitten hän pohti valmistuisiko yhdeksänneltä luokalta tänä keväänä.

”En uskonut, että olisin tässä pisteessä.”

”Asiat olivat silloin huonommin. Nyt pääsin vielä hyvään lukioon, sinne minne halusin. Tuntui, että nyt pystyy hengittämään.”

Hatanpään lukio herätti Ahon kiinnostuksen tutustumiskäynnin yhteydessä. Hän haki kouluun toisena vaihtoehtona. Ensimmäisenä toiveena yhteishaussa Aholla oli Tampereen yhteiskoulun lukio, mutta Ahon mukaan koulun korkea keskiarvoraja sai ensisijaiset toiveet kohdistumaan lopulta Hatanpäähän.

”Hatanpäässä on musiikkiteatterin painotuslinja. Tutustuin koulun tarjoamiin kursseihin ja totesin, että tämän on mun paikka, kun tykkään teatterista ja musiikista. Ja siellä on myös luovaa kirjoittamista.”

”Ihan paineissa”

Alunperin Sastamalan Mouhijärveltä kotoisin oleva Aho kävi yläkoulun Tampereella. Tänä keväällä kouluun hakiessa Tampereen alueen lukioiden korkeat keskiarvorajat saivat Ahon kuitenkin laittamaan hakemuksen myös Hämeenlinnan puolelle. Muuttoa toiseen maakuntaan oli jo ehditty miettimään.

Hatanpään koulu herätti Ahon kiinnostuksen tutustumiskäynnillä.

Ahon mukaan lukioiden korkeat keskiarvorajat aiheuttivat paljon paineita jo yläkoulun alussa. Hatanpään musiikkilinjan ja musiikkiteatterilinjan sisäänpääsy määräytyi hakijan keskiarvon ja näyttökokeen pisteiden perusteella. Koulun yleislinjalle alin hyväksytty keskiarvo oli tänä vuonna 7,92.

”Olen jo seiskaluokalta asti stressannut, että pääsenkö tänne kouluun. Ja juuri sitä, että jos oikeasti pyöristetyllä kahdeksan keskiarvolla on vaikea päästä mihinkään, niin mitä oikein teen.”

”Nyt se stressi alkaa helpottamaan, mutta olin kyllä ihan paineissa.”

Samanhenkisiä ihmisiä

Aho kertoo, että hänen ystävänsä hakivat eri kouluihin kuin hän, eikä kouluun sisäänpäässeiden listalla ollut montaakaan tuttua nimeä. Tämä ei Ahoa kuitenkaan haittaa.

”Löydän varmasti sellaisia samanhenkisiä ja -tyyppisiä ihmisiä sieltä.”

Eniten lukiosta Aho toteaakin odottavansa sitä, että koulussa kaikki ovat todella omasta halustaan opiskelemassa.

”Siellä on ihmisiä, jotka oikeasti haluavat olla siellä, eikä ole sitten sellaista mitä yläkoulussa oli, että jotain ei kiinnosta yhtään.”

Aho odottaa lukiolta myös suurempaa mahdollisuutta vaikuttaa omiin kurssivalintoihin ja opiskeltaviin aiheisiin.

”Pystyy myös itse paljon vaikuttamaan siihen mitä opiskelee ja ottaa itse vastuuta opiskelusta. Jännittää myös miten se sitten sujuu.”