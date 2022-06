Lempäälän Kuljussa puretaan päiväkoti massiivisten sisäilmaongelmien takia – Paikalle siirretään uusi rakennus

Lempäälän kunnan yhdyskuntalautakunta päätti Mansikkamäen päiväkodin purkamisesta tiistaina 14. kesäkuuta. Sisäilmaongelmia oli niin paljon, että purkamista piti aikaistaa.

Aamulehti

Mansikkamäen päiväkodin rakennus puretaan Lempäälän Kuljussa sisäilmaongelmien takia, joita on ollut jo usean vuoden ajan. Tilalle tulee siirtokelpoinen rakennus. Lempäälän kunnan yhdyskuntalautakunta päätti asiasta tiistaina 14. kesäkuuta. Asiasta kertoi ensimmäisenä Lempäälän-Vesilahden Sanomat.

”Uusi rakennus tulee paikalle lähes valmiina, ja se vain saatetaan paikan päällä loppuun. Tämä prosessi oli tarkoitus tehdä muutenkin ensi vuonna, mutta nyt sisäilmaongelmien indikaattoreita on tullut niin paljon, että päätimme vain aikaistaa tätä”, Lempäälän kunnan rakennuttajapäällikkö Ulla Palo-oja kertoo.

Mikä? Mansikkamäki Lempäälän ensimmäinen varhaiskasvatusyksikkö, joka on perustettu vuonna 1972. Samassa pihapiirissä sijaitsee varhaiskasvatusyksikkö Mansikkamutka, jossa toiminta on alkanut 2008. Sijaitsee Kuljussa osoitteessa Linnajärventie 1.

Uuden rakennuksen hankkiminen käynnistetään kesän 2022 aikana, ja nykyisen rakennuksen purkaminen aloitetaan syksyllä. Uusi päiväkoti voitaisiin ottaa käyttöön aikaisintaan vuoden 2023 alussa. Palo-ojan mukaan väliaikaistilojen kartoitus on tällä hetkellä käynnissä, ja niistä tiedotetaan huoltajia heti kun tilat varmistuvat.

Yhdyskuntalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että hankkeen perustustöihin myönnetään vuodelle 2022 lisämäärärahaa 100 000 euroa, jonka arvellaan olevan siirtokelpoisen rakennuksen perustustöiden osuus.

Rakennuksen purkukuluiksi on arvioitu noin 50 000 euroa, mutta purkamista varten ei tarvita kuitenkaan lisämäärärahaa, koska vuodelle 2022 varatut Moision liikuntahallin purkukulut jäävät käyttämättä.

Sisäilmaongelmat kestäneet jo monta vuotta

Sisäilmaongelmia yritettiin korjata 2018–2021 vaihtamalla ilmanvaihdon päätelaitteet. Korjaustoimista huolimatta rakennuksessa havaittiin paljon sisäilmaoireilua, ja Ulla Palo-ojan mukaan oireita on ollut päiväkodin henkilökunnalla ja päiväkodilta saadun tiedon mukaan myös lapsilla.

Mansikkamäen päiväkodissa ja viereisessä Mansikkamutkan päiväkodissa perustettiin vuonna 2021 kohdekohtainen sisäilmaryhmä, jonka tarkoituksena oli löytää pitkittyneiden sisäilmaongelmien syyt. Mansikkamutkan oireilut poistuivat lähes kokonaan kesällä 2021 tehtyjen korjaustöiden jälkeen, mutta Mansikkamäessä oireilut jatkuivat.

Uusien tutkimusten kautta selvisi, että tehdyt tiivistyskorjaukset eivät toimineet. Rakennukseen on tehty tutkimuksen tekijän esittämät turvaavat toimenpiteet. Nykyisen rakennuksen korjaamista uudelleen ei pidetä järkevänä, koska kustannukset olisivat liian suuret hyötyyn nähden. Rakennus on tiloiltaan epäkäytännöllinen ja sisältäisi edelleen riskirakenteita korjauksesta huolimatta.

”Tämä on tässä tilanteessa parempi ratkaisu, koska näin saamme paremman varmuuden terveysturvallisuusvaatimukselle kuin sillä, että nykyinen rakennus korjattaisiin,” Palo-oja sanoo.

Nykyisessä päiväkotirakennuksessa on kolme ryhmää, mutta uuteen rakennukseen mahtuisi vielä yksi ryhmä lisää. ”Tämä on yksi plussa lisää, koska muuttovoittoisessa kunnassa on jatkuva tarve uusille päiväkotipaikoille”, Palo-oja toteaa.