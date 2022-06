Oletko nähnyt sinistä papukaijaa Nokialla? Räkättirastaat hyökkäsivät Kaijan kimppuun parvekkeella – Neljännestä kerroksesta pudonnut lintu lensi karkuteille

Omistaja on kadonneesta linnusta huolissaan, sillä keskiviikon ja torstain välinen yö oli kylmä ja tuulinen. Lisäksi papukaija voi joutua joidenkin lintujen uhriksi.

Aamulehti

Nokialaisen Simo Väätäisen sininen Kaija-papukaija katosi keskiviikkona iltapäivällä Kyyninkadulla. Väätäinen on etsinyt Kaijaa lähes taukoamatta katoamishetkestä lähtien. Sosiaalisen median avulla Väätäinen löysi keskiviikkona kolme tuntematonta ihmistä etsintäpartioon.

”Olin pihalla koko eilisen iltapäivästä iltaan ja kiertelin ympäriinsä. Kaikki puskat olen tutkinut 3–5 kilometrin säteellä ja soittanut puhelimesta munkkiarattien ääniä. Olen pysäytellyt ihmisiä ja kysynyt, ovatko he nähneet kuvan papukaijaa.”

Kaija on on noin 6–7 vuoden ikäinen munkkiaratti. Väätäisellä Kaija on ollut pari vuotta.

Väätäinen on lemmikkinsä katoamisesta järkyttynyt, sillä katoamiseen johtanut tilanne oli dramaattinen ja tapahtui hänen silmiensä edessä.

”Kaija oli tulossa parvekkeelta sisälle, kun kaksi tai kolme läheisen pesän räkättirastasta hyökkäsi hänen kimppuunsa. Lintu putosi hyökkäyksen seurauksena neljännestä kerroksesta maahan. Mietin hetken, että hyppäänkö perään vai mitä teen.”

Väätäinen huomasi, että räkättirastaat nokkivat Kaijaa maassa. Säikähtänyt papukaija lähti lentämään tilanteesta pakoon ja on ollut sen jälkeen kadoksissa.

Kaijan lisäksi Väätäinen omistaa toisen munkkiaratin, vihreän Keijon, joka vaikuttaa olevan kumppaninsa lähdöstä hieman järkyttynyt ja ihmeissään.

”Olen kokeillut Keijon kanssa, että huutaisiko se Kaijan perään, sillä yleensä pariskunnan jäsenet huutavat toistensa perään. Keijo on kuitenkin vain hiljaa. Ihmetyttää, että se ei reagoi mitenkään.”

Sinistä Kaija-papukaijaa kaipaa omistaja Simo Väätäisen lisäksi vihreä Keijo-papukaija.

Kylmä ja tuulinen yö huolestuttaa

Väätäisen mukaan papukaijoilla on kotona iso häkki, mutta ne saavat lentää asunnossa vapaasti.

”Parvekkeen ovi oli kiinni, mutta ehkä vähän löyhästi kiinni niin, että tuuli avasi sitä sen verran, että Kaija sujahti pihalle. Kaija kuitenkin jäi parvekkeelle ja oli tulossa takaisin sisälle kunnes räksät hyökkäsivät.”

Väätäisen hätä Kaijan kohtalosta on suuri.

”Viime yö oli kylmä ja tuuli oli kova. Munkkiaratit voivat kestää suhteellisen kylmääkin ilmaa, mutta Kaija on tottunut olemaan sisällä ja voi vilustua. Silloin ei mene kuin muutama päivä, koska ne ovat niin herkkiä. Vaaraksi voivat olla myös jotkin muut linnut.”

Väätäinen toivoo, että hänelle tai Helpparrotin päivystysnumeroon ilmoitettaisiin kaikista havainnoista ja sanoo, että jos joku ihminen kohtaa Kaijan, sen voi yrittää ottaa kiinni.

”Lintu on kuitenkin todella villi eikä esimerkiksi ota herkkuja ollenkaan minunkaan kädestä. Se ei lähesty ihmisiä. En keksi muuta kuin kalaverkon, jolla sen voisi napata.”