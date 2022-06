Tampereella tavoitellaan 600 miljoonan tuloja matkailusta – vetonauloina tapahtumat, saunat ja järviristeilyt

Visit Tampere nostaa Tampereen matkailutulon tavoitetta, koska näkymät ovat nyt hyvät niin kotimaasta kuin ulkomailta suuntautuvan matkailun osalta.

Aamulehti

Tampere haluaa lähivuosina yhä enemmän tuloja matkailusta. Tampereen matkailun strateginen tavoite nousee nyt 600 miljoonaan euroon. Ennen koronaa vuonna 2017 Tampere sai tuloa matkailusta 450 miljoonaa euroa vuodessa.

Visit Tampereen matkailujohtaja Jari Ahjoharju sanoo, että Tampereella tavoitellaan 600 miljoonan matkailutuloa vuoteen 2025 mennessä. Tavoitetta nostetaan, koska Ahjoharjun mukaan Visit Tampereessa uskotaan kotimaanmatkailun suosion jatkumiseen.

Positiivisia näkymiä on myös kansainvälisen matkailun osalta. Ahjoharju ennakoi, että Tampereelle tehtävien kokous- ja kongressimatkojen määrä tulee kasvamaan. Kansainväliseen matkailuun tullaan Ahjoharjun mukaan Tampereella satsaamaan, mitä edesauttavat myös Air Balticin uudet suorat lentoyhteydet Euroopasta.

”Tässä on aika positiivinen vire käynnistynyt. Töitä täytyy tehdä varsinkin kansainvälisellä puolella”, Ahjoharju sanoo.

Visit Tampereen markkinoinnin ja kumppanuuksien johtaja Noora Heino on samoilla linjoilla siinä, että kansainväliset kongressit ja yritystapahtumat ovat tulevaisuudessa tärkeässä roolissa. Heino lisää, että Suomi on noussut puheenaiheeksi kansainvälisessä mediassa, mitä kannattaa käyttää hyödyntää matkailun markkinoinnissa.

”Kansainvälinen matkailu palautuu pikkuhiljaa, mutta vuosi 2025 näyttää jo paremmalta. Nähtäväksi jää, kuinka maailman poliittinen tilanne vaikuttaa matkailuun eli epävarmuustekijöitä vielä on”, Heino sanoo.

Tampere viikonloppukohteena

Polttoaineen hintojen nousu voi Ahjoharjun mukaan nostaa lentojen hintoja ja muuttaa myös kotimaanmatkailua, mutta vaikutukset Tampereelle saattavat olla suotuisat. Tampereelle matkustetaan etenkin pääkaupunkiseudulta, Turusta ja Tampereen lähialueilta.

”Pitkiä kiertomatkoja suomessa ei enää tehdä, koska ihmiset säästävät polttoaineessa. Uskon, että Tampereella voidaan kuitenkin hyödyntää siitä, koska olemme lähellä ja helposti saavutettavissa autolla ja junalla esimerkiksi pääkaupunkiseudulta”, Ahjoharju sanoo.

Ahjoharju uskoo, että viikonloppumatkailijoita voisi suunnata Tampereelle myös ulkomailta. ”München, Frankfurt, Oslo, Kööpenhamina ja Amsterdam ovat sellaisia kaupunkeja, joista uskomme saavamme myös viikonloppukävijöitä kokousmatkustuksen lisäksi. Sellaista ei ole ollut aiemmin.”

Saunat voisivat vetää turisteja

Tampereelle suuntautuvan matkailun vetonauloiksi Ahjoharju nimeää tamperelaiset tapahtumat, saunat sekä järvillä tehtävät laivamatkat. Noora Heino lisää listaan vielä tamperelaiset urheilutapahtumat.

Heinon mukaan kesän osalta ennakkovaraustilanne näyttää jo hyvältä, kun tapahtumat kuten Tammerfest ja European Master Games nostavat hotellien käyttöastetta.

Ahjoharju sanoo, että saunomista ja saunoja tullaan painottamaan kansainvälisten matkailijoiden houkuttelemiseksi.

”Sauna on sanana sellainen, joka nousee matkailussa kansainvälisesti ykköseksi. Tampere pärjää hyvin, koska meillä on julkisia saunoja, joihin turistit pääsevät. Täällä on sekä uusia ja moderneja että perinteisempiäkin saunoja, mitä ei ole muualla tässä mittakaavassa.”