Näin paljon alkoholia myydään kotikunnassasi Pirkanmaalla: katso, miten maistuu olut, siideri, viini ja väkevät – pikkukunta tekee piikin tilastoihin

Pirkkalassa ostetaan viiniä ja pienpanimo-oluita, maaseutukunnissa väkeviä, ja lähes kaikissa kunnissa olut valikoituu ostoskoreihin useimmin. Pirkanmaalla Kuhmoinen erottuu selvästi muista. Selvitimme, kuinka paljon alkoholijuomia ostetaan Pirkanmaan kunnissa ja mistä isot erot johtuvat.

Pirkkalassa juodaan muista kuntia vähemmän talvallista vaaleaa lager-olutta ja enemmän erikoisoluita. Pirkkalan Citymarket on tunnettu isosta valikoimastaan ja voittanut esimerkiksi Citymarketien vuoden juomakauppa -palkinnon muutama vuosi sitten.

Aamulehti

Pienessä kunnassa Pirkanmaan laidalla alkoholin myyntitilastot ovat poikkeuksellisen korkeat. Kuhmoisissa myyty alkoholimäärä yhtä yli 15-vuotiasta kohti on yli kaksi kertaa sen, mitä koko maassa keskimäärin. Määrä vastaa 21 pientä keskiolutoluttölkkiä tai reilua kolmea ja puolta pulloa 12-prosenttista viiniä joka viikko.

Poikkeuksellisen korkeita lukuja selittää se, että kesäasukkaiden takia Kuhmoisten väkiluku jopa kolminkertaistuu kesäisin. Myyntitiedot perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raporttiin, joka kertoo, kuinka paljon alkoholia myytiin kunnassa. Määrä ei välttämättä kerro kuntalaisten kuluttamasta alkoholista.

Kuhmoisten sosiaaliohjaaja Minna-Leena Peltonen kuitenkin tunnistaa alkoholinkulutuksen kunnassa. Pirkkalan Citymarketissa kauppias Petri Putila on taas havainnut päinvastaisen ilmiön. Isot olutpakkaukset ovat nykyään sivuroolissa, ja myynti painottuu entistä enemmän pienpanimotuotteisiin. ”Siinä varmaan näkyy harrastuneisuus. Halutaan testailla uusia oluita ja maistella niitä. Se on toki jatkunut jo pitemmän aikaa.”

Katso Aamulehden hakukoneesta, paljonko kunnassasi myydään alkoholia ja mitkä juomat ovat suosituimpia.

Mökkikunta kärjessä

Pirkanmaan ja Keski-Suomen rajalla sijaitsevassa pienessä Kuhmoisten kunnassa alkoholinkulutus on selvästi suurempaa kuin missään muussa Pirkanmaan kunnassa. Erityisasiantuntija Marke Jääskeläinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sanoo, että suosituissa kesämökkikunnissa alkoholinkulutus voi kasvaa kesällä, jolloin kunnan väkilukua kasvattavat muualta Suomesta ja ehkä ulkomailtakin tulevat turistit ja kesäasukkaat.

Kuhmoisissa asukasluku kasvaa erityisen paljon, sillä kyseessä on ainoa kunta Pirkanmaalla, jossa mökkejä on enemmän kuin asukkaita. Tilastokeskuksen mukaan reilun 2 000 asukkaan Kuhmoisissa on yli 3 000 kesämökkiä. Aamulehdessä aikaisemmin kerrottujen arvioiden mukaan Kuhmoisten väkiluku kolminkertaistuu kesäisin.

Pirkanmaan suosituimmat mökkikunnat Kangasala, Pälkäne, Ylöjärvi ja Sastamala eivät nouse myyntikärkeen. Viidestä suosituimmasta mökkikunnasta vain Orivedellä alkoholin myyntimäärä riittää kymmenen alkoholia eniten kuluttavan kunnan listalle.

Kesäasukkaat varmasti näkyvät Kuhmoisten luvuissa, mutta silti Kuhmoisten sosiaaliohjaaja Minna-Leena Peltonen kertoo, että päihteisiin liittyvää asiakkuutta on Kuhmoisissa paljon. ”Kuhmoisissa on heikot työmahdollisuudet ja kulkumahdollisuudet. On yksinäisyyttä ja pienituloisuutta. Asutaan kaukana keskustasta, mikä lisää syrjäytymisen riskiä.”

Kuhmoisissa väestön keski-ikä on Pirkanmaan korkein, vuoden 2020 tietojen perusteella 56 vuotta. ”Luulen, että se on aika yleistä pienillä paikkakunnilla, joissa on heikot työllistymis- ja kulkumahdollisuudet ja väestö alkaa ikääntyä”, Peltonen sanoo.

Kuhmoisten A-klinikka- ja mielenterveyspalvelut on pääasiassa keskitetty naapurikunta Jämsään. ”Kuhmoisissa ei ole niin kattavat palvelut kuin isommissa kunnissa. Kun mennään hyvinvointialueelle, tämä on pullonkaula. Kukaan ei tiedä, miten käy ja minne palvelut siirtyvät, kun Kuhmoinen siirtyy Pirkanmaan hyvinvointialueelle”, Peltonen sanoo.

Pirkkalassa viiniä ja pienpanimo-oluita

Alkoholin myynnissä on kuntien välillä selviä eroja. Pälkäneellä, Vesilahdella, Punkalaitumella, Kihniössä ja Juupajoella ei ole Alkon myymälää, mikä näkyy näiden kuntien myyntiluvuissa, mutta luultavasti myös naapurikuntien luvuissa. ”Kun Alkon myymälää ei ole, on luonnollista, että ihmiset usein vierailevat viereisten kuntien myymälöissä tai isojen kauppakeskuksien yhteydessä olevissa Alkoissa”, kertoo THL:n Jääskeläinen.

Lähes kaikissa kunnissa myydyin alkoholijuoma oli olut, jos verrataan alkoholien myyntimääriä sataprosenttiseksi alkoholiksi muutettuna. Ainoastaan Ikaalisissa ja Parkanossa väkevien osuus ylittää oluiden myynnin.

Kunnista, joissa on Alkon myymälä, oluita myydään eniten Ylöjärvellä, Sastamalassa, Akaassa ja Nokialla. Maaseutumaisissa laitakunnissa väkevien alkoholijuomien osuus nousee korkeimmaksi. Parkanossa ja Ikaalisissa näiden myynti ylittää oluiden myynnin.

Keskon maaliskuisen myyntitilaston mukaan yhtiön myydyimmät olutmerkit Pirkanmaalla olivat Pirkka, A.Le Coq ja Karhu. S-ryhmän myyntitilasto kertoi huhtikuussa, että Pirkkalassa, Kangasalla, Lempäälässä ja Tampereella vaaleaa lagerolutta valitaan ostoskoreihin selvästi harvemmin kuin koko maassa keskimäärin. Tampereella muut oluttyypit ovat keskimääräistä selvästi suositumpia ja ne pärjäävät hyvin myös esimerkiksi Pirkkalassa.

Pirkkalan Citymarketin kauppias Petri Putila on nähnyt tämän marketissaan. Pirkkalan Citymarket on tunnettu isosta valikoimastaan ja voittanut esimerkiksi Citymarketien vuoden juomakauppa -palkinnon muutama vuosi sitten. Putila sanoo, että perusoluen ostaminen isoissa määrissä on vähentynyt paljon ja yksittäisten, erikoisempien tuotteiden menekki kasvanut. Putilan mukaan markettiin tullaan ostoksille yllättävän kaukaakin, etenkin viikonloppuisin. ”Toki isojakin pakkauksia menee kesää kohti. Ihmiset saattavat ostaa mökeille isomman määrän kerralla.”

Pirkkalassa myös viinien suosio korostuu muihin alkoholijuomiin nähden, ja niiden suosio on selvästi suurempi kuin muissa Pirkanmaan kunnissa. Liki neljännes Pirkkalassa viime vuonna ostetuista alkoholijuomista oli viinejä. Vaikka Pirkkala on väkiluvultaan Pirkanmaan kahdeksanneksi suurin kunta, viinejä ostettiin toiseksi eniten Pirkanmaalla.

Ruokakaupoissa saa myydä enintään 5,5 prosentin vahvuisia alkoholijuomia, ja Putila sanoo, että viinit haetaan yhä ensisijaisesti Alkosta. ”Niissä näkyy kuitenkin sama trendi kuin oluessa. Matalaprosenttisia viinejä ostetaan siksi, että ne ovat terveellisempi vaihtoehto. Osuus kasvaa koko ajan, mutta se on edelleen suhteellisen pieni isossa kuvassa.”