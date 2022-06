Hämeenkyrönväylä avataan liikenteelle lähes vuoden etuajassa – kesällä auki jo paikallisteitä

Paikallisteitä avataan jo juhannuksen tienoilla. Kaikkiaan urakassa rakennettiin useita liittymiä ja 11 siltaa.

Valtatie 3 Hämeenkyrönväylä avataan liikenteelle loka-marraskuussa, mikä on noin vuoden alkuperäistä suunnitelmaa aikaisemmin. Hämeenkyrönväylä kuvattiin 9.6.2022.

Aamulehti

Valtatie 3 Hämeenkyrönväylä avataan liikenteelle loka-marraskuussa, mikä on noin vuoden alkuperäistä suunnitelmaa aikaisemmin.

”Alkuperäinen tavoite oli, että saadaan avattua liikenteelle 2023 elokuussa, nyt pystymme avaamaan liikenteelle melkein vuotta aiemmin ja saamme lähes kaiken valmiiksi siihen mennessä”, kertoo projektipäällikkö Akseli Nurmi Väylävirastosta.

Nurmi sanoo, että hyvän edistymisen taustalla on huolellinen ja perusteellinen suunnittelu sekä toimiva yhteistyö urakoitsijan kanssa. Tieurakoitsijana Hämeenkyrönväylällä on Destia. Myös sillä on vaikutusta, että tie rakennettiin uuteen paikkaan, jolloin rakennusaikana ei tarvinnut järjestellä tai väistää tiellä kulkevaa liikennettä.

Mikä? Valtatie 3 Hämeenkyrönväylä Valtatatie 3:n uusi linjaus Hämeenkyrössä. Väylä on kymmenen kilometriä pitkä, nelikaistainen keskikaiteellinen valtatie. Urakassa valmistui 11 uutta siltaa, kaksi uutta kiertoliittymää ja kolme eritasoliittymää. Urakkaan kuului myös uusia kevyen liikenteen väyliä ja katuja. Lisäksi rakennettiin uusi linjaus Viljakkalantielle. Kokonaiskustannus 68,85 miljoonaa euroa. Avataan liikenteelle loppusyksystä 2022. Pienempiä töitä, maisemointia, viimeistelyjä ja kulutuskerros tehdään vielä vuonna 2023.

Jo kesällä avautuu paikallisteitä

Jo aiemmin kesällä avautuu pienempiä paikallisia osuuksia. Nurmi kertoo, että jo parin viikon kuluttua avataan Kylmäojantie eli Viljakkalantien uusi 2,3 kilometrin pituinen osuus.

Suljettuna ollut Häijääntie avautuu elokuun loppupuolella. ”Työn aikana suljettuna ollut Häijääntien avautuu elokuussa ja syksyn aikana liikennejärjestelyjä tehdään molemmissa valtatien liitospäissä. Jonkin aikaa liikenne menee ramppien kautta liitospäissä, jotta liittäminen nykyiseen valtatiehen onnistuu”, Nurmi kertoo.

Vuodelle 2023 jää vielä joitakin maisemointitöitä, viimeistelyä ja viimeisin päällystys, eli kulutuskerros.

Kokonaiskustannukset ovat 68,85 miljoonaa euroa, josta valtion osuus on 67,5 miljoonaa ja kunnan1,35 miljoonaa. Valtion osuuden alkuperäinen kustannusarvio oli Nurmen mukaan 64 miljoonaa, mihin haettiin viime kesänä lisärahaa.

Kunnassa iloa ja huoltakin

Hämeenkyrön kunnanjohtaja Antero Alenius on hyvin tyytyväinen siihen, että Hämeenkyrönväylä saadaan avattua liikenteelle. Myös jo kesällä avautuvat paikalliset tiet helpottavat kulkemista, esimerkiksi Tippavaaran yritysalueelle ja kauppoihin. ”Viljakkalantien uuden rakennetun linjauksen käyttöönotto sujuvoittaa liikennettä. Nämä muutokset ovat huomattavia.”

Alenius sanoo, että uuteen väylään liittyy paitsi iloa myös huolta siitä, miten uusi väylä vaikuttaa Hämeenkyröön.

”Vaikka väylä kulkee kunnan taajamien keskeltä eikä ole puhtaasti ohitustie, niin totta kai sillä on ohittavaa vaikutusta.”

Aleniuksen mukaan valtatie 3:lla Hämeenkyrön kohdalla ajoneuvoja ajaa noin tuhat vuorokaudessa.

Kunta varautuu markkinointiin

Alenius arvioi, että mielijohteesta kunnan taajamaan pysähtyjien määrä voi jonkin verran vähentyä. Hän kuitenkin pohtii, että joka tapauksessa liikenteessä on jo nyt ohiajavaa liikennettä.

Sen siirtyminen pois taajamasta parantaa asuinympäristöä, turvallisuutta ja lisää viihtyisyyttä, mikä voi osaltaan lisätä taajaman vetovoimaa.

Myös markkinointia uuden väylän vuoksi on tarkoitus tehostaa. ”Viestimme, että tässä on kaksi yhteyttä, iso nopea väylä, joka on osa Suomen kasvukäytävää, mikä parantaa paikkakunnan saatavuutta. Toisaalta aiomme nostaa maisematien käsitteen vaihtoehdoksi heille, jotka ovat kiinnostuneet näkemään maisemia ja saamaan palveluita.”