Katso kuvat: Lempäälän perinteikäs karavaanialue suljetaan: ”Tullut tiensä päähän” – alueen uudistaminen vasta suunnitteilla

Mäyriän karavaani- ja virkistysalueen omistaa kahdeksan kuntaa. Alueen uudistuksen suunnittelussa aiotaan ottaa huomioon kuntalaisten mielipiteet.

Karavaanialue on ollut noin parinkymmenen pitkäaikaisen karavaanarin käytössä. Tältä alueella näytti tiistaina 14. kesäkuuta 2022.

Aamulehti

Mäyriän karavaanialue Vanhalla Rantatiellä Lempäälässä on päätetty sulkea kesän 2022 jälkeen. Alue ei kunnan mukaan täytä enää nykyajan terveys- ja turvallisuusvaatimuksia.

Alueen kahden rantasaunan käyttö on jo keskeytetty. Karavaanareiden pitää puolestaan tyhjentää oma alueensa rakennelmineen viimeistään 15. syyskuuta. Kunta toimittaa Mäyriään roskalavan juhannuksen jälkeisellä viikolla.

Rantasaunoilla pidettiin terveystarkastus elokuussa 2021, jolloin todettiin rakennusten riittämätön ilmanvaihto, huonokuntoiset pintamateriaalit sekä järviveden sopimattomuus pesu- ja löylyvedeksi sinileväaikaan. Alueella on todettu useana kesänä sinilevää näytteenotoissa.

Mäyriän virkistysalueen uimaranta ja grillikatos sekä alueen frisbeegolfrata ja viherkenttä ovat vielä toistaiseksi kuntalaisten käytössä. Myös päärakennus ja sen sauna on kuntalaisten vuokrattavissa. Päärakennukseen tulee vesi kaivosta.

Mäyriän virkistysalueen saunat odottavat perusteellista remonttia.

Tällä hetkellä alueen menot ovat jo paljon suuremmat kuin tulot, kertoo Lempäälän kunnan rakennuttajapäällikkö Ulla Palo-oja.

Alue on tarkoitus säilyttää jatkossakin kuntalaisille avoimena virkistysalueena.

Mäyriän alueen päärakennus on kunnostettu vajaa kymmenen vuotta sitten, joten sitä ei tarvitse remontoida.

Viime vuonna alueelle rakennettiin esteetön ulkokäymälä avustusrahoilla.

"Tullut tiensä päähän”

”Alue on ollut suosittu jo pitkään vakiintuneiden karavaanareiden keskuudessa ja saunalla on normaaleina vuosina käynyt satoja ihmisiä. Nyt alue on tullut ikänsä päähän. Tällä hetkellä menot ovat jo paljon suuremmat kuin tulot”, kertoo Lempäälän kunnan rakennuttajapäällikkö Ulla Palo-oja tiedotteessa.

Alue on yhteisomistuksessa Lempäälän, Pirkkalan, Vesilahden, Tampereen, Nokian, Kangasalan, Ylöjärven sekä Valkeakosken kanssa.

Minkä takia kunnat ovat päästäneet alueen rapistumaan, kiinteistövastaava (Lempäälän kunnan hallinnollinen isännöitsijä) Karita Hovilainen?

”Aluetta on kunnostettu koko ajan sillä tasolla, mikä sen käyttö on ollut. Nyt se on tullut monelta osaltaan tiensä päähän.”

Entä mitä menoja ja tuloja alueella on ollut?

”Karavaaniporukka on maksanut käyttökulua omasta palstastaan ja saunojat ovat maksaneet saunamaksuja. Menoja ovat puolestaan olleet esimerkiksi pihahoidot, roskien hoidot ja saunanlämmittäjistä aiheutuvat kustannukset. Nyt toki myös nämä rakennusten korjauskustannukset. Ei voi sanoa, että alueen toiminta olisi siis ollut millään lailla kannattavaa.”

Kiinteistövastaavan mukaan alueella on noin 20 karavaanipaikkaa, jotka ovat olleet kausiomistuksessa. ”Vaihtuvuutta niissä ei siis ole juurikaan ollut”, hän toteaa.

Alueen grillikatos on kiinteistövastavan mukaan ”elämää nähnyt”. Siihen toivottaisiin lisää ruokailupaikkoja.

Useat alueen rakennukset ovat kunnostuksen tarpeessa.

Alueen rantasaunat on rakennettu todennäköisesti 70-luvun loppupuolella.

Rantasaunarakennuksen vesisuunnitelma on todennäköisesti kehitysprojektin kallein osa.

Suunnitelmat suhteellisen auki

Kuntien välinen hoitotoimikunta on käynnistänyt alueen kehittämisen valmistelun keväällä 2022. Kiinteistövastaava Hovilaisen mukaan kovin tarkkoja yksityiskohtia tai aikatauluja kehittämissuunnitelmasta ei voi vielä kertoa.

”Valitettavan hidasta on tämä suunnittelu, kun mukana on niin monta kuntaa, joiden pitää laatia omat budjettinsa alueen kehittämiseksi. Kehittämisessä aiotaan ottaa huomioon myös kuntalaisten mielipiteet: heitä lähdetään osallistamaan projektiin mukaan kesän aikana.”

Ensimmäinen kehittämispäätös ollaan kuitenkin saatu jo tehtyä: alueen kaksi, arviolta 70-luvun lopulla rakennettua rantasaunaa aiotaan kunnostaa.

”Vesisuunnitelmien tekoon ollaan saatu tilattua konsultti. Pyrimme siihen, että saunat saadaan kunnostettua takaisin entiseen loistoonsa mahdollisimman pikaisella aikataululla. Se ei kuitenkaan tarkoita vielä tätä kesää”, kiinteistövastaava kertoo.

Hänen mukaansa saunojen vesiuudistus on todennäköisesti yksi kalleimmista kehityskohteista.

”Siksi pyrimme siihen, että saunaprojektin suunnitelmat ja budjetti olisivat valmiina ennen kuntien ensi vuoden budjettien laadintaa. Muutkin rakennukset, päärakennusta lukuun ottamatta, on syytä kunnostaa.”

Hovilainen uskoo, että alue säilytetään jatkossakin kuntalaisille avoimena virkistysalueena.

”Mitään yksityistä omistusta ei ole suunnitteilla.”

Alueen keittokatoksen ja grillikatoksen kunnostamiseen on saatu avustusrahaa Pirkanmaan virkistysalueyhdistykseltä.

”Niiden kunnostus ajoittuu syksyyn.”