Noin 2 000 pyöräilijää liikenteessä sunnuntaina: Legendaarinen Pirkan pyöräily starttaa aikaisin sunnuntaiaamuna

Noin 2 000 pyöräilijää on ilmoittautunut mukaan Suomen suurimpaan pyöräilytapahtumaan, joka ajetaan Tampereen seudulla.

Pyöräilijöillä on valittavana sunnuntaina viisi eripituista reittiä. Arkistokuva vuodelta 2020.

Aamulehti

Tampereella ja naapurikunnissa kulkevien on hyvä huomioida, että sunnuntaina on liikkeellä poikkeuksellisen paljon pyöräilijöitä. Pirkan pyöräily -tapahtumaan on ilmoittautunut noin 2 000 osallistujaa, joista osa suuntaa Näsijärven ja osa Pyhäjärven kiertävälle reitille.

Lasten pyöräily ajetaan Kalevan alueella.

Pyöräilyn lähtö- ja maalipaikkana toimii Hakametsän jäähallin piha-alue. Ensimmäiset lähtevät liikkeelle kello 7.20 ja viimeiset ennen kello 11:tä.

Näsijärven kiertävät ryhmät lähtevät ajamaan Hakametsän hallilta Nokian ja Ylöjärven suuntiin. Pyhäjärven kiertävä reitti kulkee keskustan läpi kevyen liikenteen väyliä pitkin ja jatkaa sieltä Pyhäjärven pyöräilyreitille.

Pirkan pyöräilyä ajetaan nopeusryhmissä. Nopeimmat kulkevat keskimäärin noin 34 kilometrin tuntivauhtia.

Suomen suurin pyöräilytapahtuma Pirkan pyöräily järjestetään nyt 45. kerran.