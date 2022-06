Nokian kuolonkolarin tuomion koveneminen on professorin mukaan poikkeuksellinen tapaus: ”Yhden sanan erolla tämä ratkeaa”

Käräjäoikeuden aiemman tuomion nähnyt rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen sanoo, että tapoista tuomitsemiseen on ollut hyvät perusteet, sillä teon tahallisuudesta on ollut hyvä näyttö.

Henkilöauto suistui Porintieltä elokuussa 2020. Kolme nuorta kuoli onnettomuudessa ja epäilty kuljettaja jäi henkiin. Kuva on otettu onnettomuuspaikalta tapahtuman jälkeen 19. elokuuta 2020.

Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomio kolmesta törkeästä kuolemantuottamuksesta muuttui Turun hovioikeudessa tuomioksi kolmesta taposta.

Vuonna 2002 syntynyt mies tuomittiin vankeuteen taposta kuudeksi vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi. Rangaistuksessa noudatettiin lievennettyä asteikkoa, koska tekijä oli rikoksen aikaan alaikäinen.

Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta pitää kovennettua tuomiota poikkeuksellisena. Yleensä liikenneonnettomuuksien ulosajotilanteissa ei ole tuomittu kuljettajaa taposta.

”Yleensä tällaiset ulosajot arvioidaan törkeiksi kuolemantuottamuksiksi. On harvinaista, että tällainen tuomitaan tappona. Tämä on rajatapaus.”

Uutiskertaus Nokian kuolonkolari Henkilöauto suistui tieltä ja törmäsi puuhun Porintiellä Nokialla yöllä 16. elokuuta 2020. Onnettomuudessa kuolivat kaksi vuonna 2002 syntynyttä naista ja vuonna 2003 syntynyt mies. Vuonna 2002 syntynyt, onnettomuuden aikaan 17-vuotias mies selvisi pinnallisilla vammoilla. Tuomittu kiisti ajaneensa autoa. Poliisi epäili häntä kuljettajaksi rikostutkinnan alusta lähtien. Tuomitun veren alkoholipitoisuus oli ajon jälkeen 1,68 promillea. Tuomittu jakoi ajomatkalla kuvia ja videoita sosiaalisessa mediassa. Hieman ennen onnettomuutta hänen profiiliinsa lisättiin kuva, jossa luki: ”Mä tapsn itteni”. Syyttäjän mukaan viestissä oli kirjoitusvirhe.

”Ajotapa viittaa tahallisuuteen”

Tolvasen mukaan aiemmat tuomiot tapoista ovat olleet selkeitä päin ajamisia. Niissä ei esimerkiksi ole näkynyt jarrutusjälkiä ja niissä on ajettu pitkiä matkoja vastaantulijan kaistalla.

Käräjäoikeuden aiemman tuomion nähneen Tolvasen mielestä tapoista tuomitsemiseen on kuitenkin ollut hyvät perusteet, sillä teon tahallisuudesta on ollut hyvä näyttö.

”Tuomion ratkaisee tapauskohtainen näyttö, kuten ajotapa. Varmaan kuljettajan ’Mä tapan itseni’ ja matkustajan ’Mä varmaan kuolen’ -viestit olivat ratkaisevassa asemassa. Jos itselleen tavoittelee kuolemaa ajamalla kovaa, pitää pitää todennäköisenä, että muutkin kuolevat.”

”Ajotapakin viittaa tahallisuuteen, koska ei ole jarrutettu.”

Tolvasen mukaan tappo-nimikkeellä tuomioita on aiemminkin tullut, jos autoilija on yrittänyt itsemurhaa, ja vastaantulija on kuollut. Tolvanen tietää 2000-luvulta myös korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun, jossa kuljettaja tuomittiin taposta, koska hän suisti tahallaan ajoneuvollaan toisen ajoneuvon tieltä.

Nokian kuolonkolarin käsittely alkoi Pirkanmaan käräjäoikeudessa syyskuussa 2021.

Itsensä surmaustarkoitus osoitus tahallisuudesta

Millä perusteilla voidaan määritellä teko törkeäksi kuolemantuottamukseksi tai tapoksi?

”Taposta tuomittaessa kuljettajan on täytynyt ymmärtää, että todennäköisesti muita kuolee. Tällöin teko katsotaan tahalliseksi. Jos kuljettaja olisi tuomittu törkeästä kuolemantuottamuksesta, hänen olisi täytynyt ymmärtää, että todennäköisesti muita kuolee. Yhden sanan erolla tämä ratkeaa”, Tolvanen kuvaa tapon ja törkeän kuolemantuottamuksen eroja.

"Tämä on mielenkiintoista rajanvetoa: onko kuljettaja ottanut riskin, joka määritellään törkeäksi huolimattomuudeksi vai onko kuljettajan täytynyt pitää varsin todennäköisenä, että matkustajat kuolevat. Oikeus on katsonut, että kuljettajan on täytynyt pitää vähintään todennäköisenä, että matkustajat kuolevat, jos rikkoo tuolla tavalla liikennesääntöjä.”

”Jos tavoittelee tällä tavalla omaa kuolemaa, voi pitää melkein varmana, että muutkin kuolevat. Vaikka ei mikään ole täysin varmaa: tässäkin kuljettaja jäi henkiin. Emmekä me voi tietää, mitä kuljettaja on todella ajatellut.”

Tolvasen mukaan tappoon viittaavat tahallinen liikennesääntöjen rikkominen sekä näyttö siitä, että kuljettajan on ollut tarkoitus surmata itsensä.

”Mitä törkeämmin on tahallaan rikottu liikennesääntöjä, sitä todennäköisemmin kyseessä on tappo. Jos mennään pitkän matkaa piittaamatta, mitä tapahtuu, onnettomuutta voidaan alkaa tutkia tappona.”

Tolvanen lisää, että hetkellinen nopeuden ylitys tai yksi ajattelematon ohitus pimeässä mutkassa voivat vielä mennä törkeänä kuolemantuottamuksena.

”Kaukana enimmäisrangaistuksesta”

Matti Tolvasen mukaan tahallisuuden alimman asteen ja törkeän huolimattomuuden välillä on vain pieni ero. Siksi tuomio korottui vain vuodella, vaikka nimike muuttui paljon kovemmaksi, törkeästä kuolemantuottamuksesta tapoksi.

Alle 18-vuotiaalle saa tuomita vain kolme neljäsosaa aikuiselle tuomittavasta rangaistuksesta. Tolvanen laskee, että alaikäiselle teoreettinen maksimituomio kolmesta taposta olisi 12 vuotta.

”Aika kaukana siis ollaan kuitenkin enimmäisrangaistuksesta, joka kolmesta taposta olisi voitu tuomita. Toki 6,5 vuotta ehdotonta rangaistusta on kova tuomio tuon ikäiselle.”

Tolvasen mukaan on ihan perusteltua, että eri oikeusasteet voivat päätyä erilaiseen näkemykseen samanlaisella näytöllä.

Onko tuomion koventaminen kannanotto siitä, ettei epäaktiivista surmaamista voi pitää vähemmän tuomittavana kuin aktiivista surmaamista?

”Rikosvastuun määrittäminen on aina moraalinen kannanotto. Tahallista toisen surmaamisyritystä pidetään moitittavampana kuin sitä, että olisi välinpitämätön, miten toisen käy. Toivon, että tämä tuomio otettaisiin tosissaan, eikä lähdettäisi ajamaan tuolla tavalla.”

Tuomitulla on oikeus hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta.

Aamulehti ei tavoittanut tapauksen syyttäjää Pasi Vainiota.