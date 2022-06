Innokkaimmat fanit odottivat Popedaa tunteja Teivossa, vetonaulana glitterillä koristeltu poni, ensimmäistä kertaa veikannut koki yllätyksen: ”Nyt on miljonääriolo!”

Sää suosi Popeda radalla -tapahtumaan saapunutta yleisöä perjantai-iltana. Manserockin ja ravit yhdistävä tapahtuma järjestettiin Ylöjärvellä ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2019. Kultaisella glitterillä koristeltu Elvis-poni kierteli hurmaamassa yleisöä.

Innokkaimmat Popeda-fanit odottelivat illan pääesiintyjää eturivissä jo kello seitsemän aikoihin Teivon raviradalla perjantai-iltana. Katri Mäkiranta ja hänen tyttärensä Pauliina Mäkiranta fanittavat yhdessä Popedaa. Katri Mäkiranta kertoo kiertäneensä yhtyeen keikoilla jo vuodesta 1983 lähtien.

”Parasta Popedassa on tietenkin musiikki. Ja Pate. Hän on energinen lavalla”, hän sanoo.

”Patessa on karismaa”, Pauliina Mäkiranta lisää. Hänen lempikappaleensa Popedalta on Tahdotko mut tosiaan.

Viimeksi Popeda radalla -tapahtuma järjestettiin vuonna 2019. Silloin lippuja myytiin noin 5 000. Perjantaina aamupäivällä lippuja oli myyty noin 3 000 kappaletta. Paikalle valui kuitenkin tasaisesti lisää väkeä illan mittaan.

Elvis elää

Yksi tapahtuman vetonauloista oli kultaisella glitterillä koristeltu Elvis-poni, jota silittelivät Eveliina Meriläinen, Lotta Keskivinkka ja Ronja Ranta. Hekin olivat saapuneet katsomaan Popedaa, mutta Elvis ja sen kullatut kaviot varastivat porukan huomion.

Meriläisen ja Keskivinkan suosikkikappale on Elän itselleni. ”Se on voimabiisi! Sopii salille ja kaikkialle”, Keskivinkka sanoo.

Eveliina Meriläinen (vas.), Lotta Keskivinkka ja Ronja Ranta silittelivät Elvis-ponia ennen h-hetkeä eli Popedan keikkaa.

Ihmiset silittelevät lempeää Elvistä, ja tyttöporukka pohtii, kuinka sen saisi vietyä kotiin. Elvistä taluttava ravikoulun ohjaaja Nora Rantanen kertoo, että Elvistä on pidetty kuin kukkaa kämmenellä – siksi se on niin ihmisläheinen. ”Monelle olen sanonut, että jos auton takaluukkuun mahtuu ja kukkarossa on tarpeeksi rahaa, niin asiaa voidaan harkita”, Rantanen sanoo ja nauraa.

”Miljonääriolo”

Noin tuhat ihmistä oli saapunut paikalle heti alussa katsomaan raveja. Samaan työporukkaan kuuluvat Ari-Matti Penttilä, Mikko Hursti ja Arttu Helo olivat pelaamassa Totoa.

Penttilä pelasi ensimmäisen kerran elämässään ja voitti heti kolmen euron panoksella lähes sata euroa. ”On aika miljonääriolo. Rahat varmaan juodaan tänään pois”, Penttilä sanoo ja virnistää. Kavereitakin naurattaa.

Ari-Matti Penttilä (vas.), Mikko Hursti ja Arttu Helo pelasivat ennen keikkaa Totoa ja Penttilällä oli heti onni myötä.

Puoli yhdeksän aikaan illalla paikalla oli jo suuri joukko seuraamassa raveja. Yleisö eläytyi, ja tuloksen ratketessa kuului hurraamisen ääniä.

Kun ravit loppuivat yhdeksän aikaan illalla, tapahtuma muuttui ikärajalliseksi ja muut kuin keikkarannekkeen ostaneet joutuivat poistumaan paikalta. Järjestyksenvalvoja kierteli yleisössä. Paikalla ei suuresta väkimäärästä huolimatta ollut liikenneruuhkia, vaan yleisöä saapui tapahtumaan porrastetusti.

Popedan lämppärinä musisoi The Coveralls. Popedan keikka alkaa puolestaan illalla kello 22 ja yhtyeen oli määrä saapua keikalle hevosvankkureilla pitkin ravirataa, kuinkas muutenkaan.

Aamulehti julkaisee tunnelmat koko tapahtumasta lauantaiaamuna.