Hyvinvointialueen ylin johto alkaa olla valittu. Valitsematta ovat vielä muun muassa pelastusjohtaja ja tarkastusjohtaja.

Aamulehti

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallitus nimitti torstaina kymmenen uutta johtajaa. Täytettävänä olivat esimerkiksi talousjohtajan, hallintojohtajan ja integraatiojohtajan virat sekä tärkeimpien palvelulinjajohtajien paikat.

Eniten hakijoita oli ikäihmisten ja vammaisten palvelujen palvelulinjajohtajan virkaan. Paikkaa haki yhteensä 13 henkeä.

Virkaan valittiin Päivi Tryyki Sastamalan kaupungin sosiaali- ja terveysjohtajan virasta. Kaikki torstaina valitut viranhaltijat siirtyvät virkoihin kunnilta tai hyvinvointialueen valmisteluorganisaatiosta. Kunnat luovuttavat hyvinvointialuemuutoksessa henkilöstöään hyvinvointialueelle.

Prosessi on osa liikkeenluovutusta, jossa toiminnot ja henkilökunta siirtyvät hyvinvointialueen alaisuuteen. Kaikkien nyt valittujen henkilöiden tämänhetkinen tehtävä lakkaa vuodenvaihteessa.

Esimerkiksi talousjohtajan, hallintojohtajan ja viestintäjohtajan virkoihin oli vain yksi hakija, sillä kyseisiin tehtäviin ei ole kunnista siirtyvää henkilöstöä, vaan tämän tapaisia virkoja on ollut vain Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tasolla.

Talousjohtajaksi valittiin Pasi Virtanen, hallintojohtajaksi Vuokko Ylinen ja viestintäjohtajaksi Elina Kinnunen. He ovat kaikki toimineet vastaavissa tehtävissä Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä, minkä lisäksi Ylinen ja Kinnunen ovat olleet myös hyvinvointialueen valmistelun johtotehtävissä.

Integraatiojohtajan virka on uudenlainen, eikä vastaava ole ollut sairaanhoitopiirissä. Tehtävään valittiin Tuukka Salkoaho, joka on tällä hetkellä kehittämispäällikkönä hyvinvointialueen valmistelussa. Integraatiojohtaja vastaa esimerkiksi yhteistyöstä kuntien kanssa ja palvelulinjojen yhteistyöstä.

Yksi isoimmista ulkoiseen hakuun

Sairaalapalvelujen palvelulinjajohtajan virka avataan ulkoiseen hakuun, koska sitä hakeneet kaksi henkilöä peruivat hakemuksensa.

”Ei se yllätys ole tämänkaltaisissa hakuprosesseissa. Tavoitteena on laittaa ilmoitus Kuntarekryyn ensi viikon aikana ja saada hakemukset sisään ennen heinäkuuta. Valinnat tehdään elokuussa”, kertoo vt. hyvinvointialuejohtaja Jukka Alasentie.

Toinen peruneista hakijoista oli Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Tampereen yliopistollisen sairaalan johtajaylilääkäri Juhani Sand, joka valittiin aiemmin tällä viikolla hyvinvointialueen konsernipalvelujohtajaksi.

Sairaalapalvelujen palvelulinjajohtajan virka on yksi vastuullisimmasta viroista, sillä se on henkilöstö- ja rahamäärältään suurin. Sairaalapalveluiden palvelulinjan budjetti on 900 miljoonaa euroa vuodessa.

Pomoporras alkaa olla kasassa

Jukka Alasentien mukaan hyvinvointialueen ylin johtoporras alkaa olla pikkuhiljaa täytetty.

”Sitten siirrytään seuraavalle ja seuraavalle tasolle. Seuraavaksi valitaan esimerkiksi palvelulinjajohtajien alaisia. Ne päätökset ovat sitten jo hyvinvointialuejohtajan päätettäviä”, Alasentie kertoo.

Valitsematta ovat vielä muun muassa pelastusjohtaja ja tarkastusjohtaja. Pelastusjohtajan hakuaika päättyi tänään ja hakijoita oli toistakymmentä. Päätöksen tekee aluevaltuusto elokuussa.

Kaikkein ylimmän johdon, esimerkiksi juuri pelastusjohtajan ja konsernijohtajan, päättää aluevaltuusto. Tänään täytetyt virat olivat ylimmästä johdosta seuraavaa porrasta, ja siksi ne olivat hallituksen päätettävissä.

Lista Nimitykset Avopalvelujen palvelulinjajohtaja: Eeva Torppa-Saarinen, tällä hetkellä palvelujohtajana Tampereen kaupungilla. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelulinjajohtaja: Titta Pelttari, tällä hetkellä hyvinvointijohtajana Lempäälän kunnalla. Ikäihmisten ja vammaisten palvelujen palvelulinjajohtaja: Päivi Tryyki, tällä hetkellä sosiaali- ja terveysjohtajana Sastamalan kaupungilla. Viestintäjohtaja: Elina Kinnunen, tällä hetkellä viestintäjohtajana Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä sekä viestinnän valmistelukokonaisuuden johtajana hyvinvointialueen valmistelussa. Talousjohtaja: Pasi Virtanen, tällä hetkellä talousjohtajana Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. Strategiajohtaja: Arto Ranta, tällä hetkellä kehitysjohtajana Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. Hallintojohtaja: Vuokko Ylinen, tällä hetkellä hallintojohtajana Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä sekä hyvinvointialueen valmistelussa. Hankintajohtaja: Anniina Tirronen, tällä hetkellä kehittämisjohtajana Tampereen kaupungilla. Henkilöstöjohtaja: Taina Niiranen, tällä hetkellä terveys- ja hyvinvointijohtajana Parkanon kaupungilla ja HR-valmistelukokonaisuuden johtajana hyvinvointialueen valmistelussa. Integraatiojohtaja: Tuukka Salkoaho, tällä hetkellä kehittämispäällikkönä hyvinvointialueen valmistelussa.

Oikaisu 9.6.2022 kello 18.15. Kuvatekstissä oli virheellisesti Elina Kinnusen tittelinä hyvinvointijohtaja. Oikea titteli on viestintäjohtaja.