Työsuojelutarkastajan mukaan työolosuhteissa on tapahtunut parantumista vuosien mittaan. Silti joka kesä on työpaikkoja, joissa esimerkiksi työvuoroja peruutetaan yksipuolisesti esimerkiksi sateen vuoksi.

Aamulehti

Jos kesätyöpaikassa on ongelmia, tyypillisesti ne liittyvät työvuoroihin, työn olosuhteisiin, tauotukseen, työsopimukseen tai perehdytykseen.

Työsuojeluviranomaiset käyvät tänäkin vuonna tarkastamassa kesätyöntekijöiden työoloja ja työsuhdeasioita ympäri Suomen. Valvontaa suunnataan kesätyöpaikkoihin matkailu- ja ravitsemusalalla, kaupan ja maatalouden työpaikoilla, markkina- ja tapahtumamyynnissä, telemarkkinoinnissa ja ravintoloissa. Tarkastuksia tehdään kesän aikana yhteensä noin 150.

Pirkanmaalla valvontaa tehdään valtakunnallisen suunnitelman mukaisesti. Tarkastaja Ulla Kallionsivu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta (avi) kertoo, että valvontaa suunnataan lyhytaikaisesti avoinna oleviin kaupan ja ravintola-alan työpaikkoihin, kuten kesäkahviloihin ja erilaisiin myyntipisteisiin.

Ongelmia työvuoroissa

Kallionsivu kertoo tehneensä esimerkiksi toukokuussa MM-kisojen aikaan tarkastuksia fanikauppoihin.

”Verrattuna muihin tekemiini kausityöpaikkojen tarkastuksiin siellä asiat olivat hyvällä tasolla.”

Kallionsivun mukaan jokakesäinen ilmiö ovat työvuoroluetteloihin liittyvät asiat. Eli toisin sanoen se, onko listat on tehty ajallaan ja riittävän pitkäksi aikaa.

”Kesällä korostuu se, että työvuoroluetteloon kirjattu vuoro saatetaan peruuttaa esimerkiksi sen perusteella, että ei ole asiakkaita tai että keli on huono.”

Valtakunnallista työsuojelutarkastuksien hanketta koordinoiva ylitarkastaja Jan Mikkonen Lounais-Suomen avista kertoo ilmiön olevan valtakunnallinen.

”Työnantaja voi vapauttaa työntekovelvoitteesta, mutta silloin hän ei vapaudu palkanmaksuvelvoitteesta, ellei yhdessä sovita että vuoro siirtyy. Vuosi pari sitten kekseliäimmät kirjasivat työsopimukseen, että työnantaja voi yksipuolisesti muuttaa työvuoroa. Olemme linjanneet, että jos työvuoroa ei ole vielä annettu, siitä ei voi sopia.”

Kallionsivun mukaan myös alan työehtosopimuksen (tes) mukaisen minimipalkan täyttymistä valvotaan.

Tarkastaja tulee ilmoittamatta

Mikkonen kertoo, että avin tarkastaja tulee työpaikalle ilmoittamatta, havainnoi ja keskustelee työntekijöiden kanssa. Sen jälkeen hän keskustelee työnantajan kanssa ja tarvittaessa antaa ohjausta. Työsuojelutarkastaja voi pyytää nähtäväksi työvuorolistat ja toteutuneiden työvuorojen seurannan.

Mikkosen mukaan joitakin vuosia sitten erilaisten kesämyyntipaikkojen olosuhteissa oli paljon puutteita: taukotilaa ei ollut, jolloin käytettävissä ei ollut käsienpesupaikkaa, paikkaa ruokailuun tai käymälää, eikä välttämättä edes juomavettä.

Paljon ongelmia on myös työn tauotuksessa, eli siinä, millaiset tauot työntekijälle kuuluvat tai millaisia lisätaukoja esimerkiksi kuumuudesta johtuen pitäisi antaa.

Ravintola-alalla kesäsesonki ja alan työvoimapula voivat lisätä työn kuormittavuutta merkittävästi. Työnantajalle vuorojen suunnittelu voi olla hankalaa, jos tekijöitä on vähän, mutta vuorojen suunnittelussa on kuitenkin huomioitava viikoittaiset ja vuorokautiset lepoajat. Mikkonen sanoo, että aikaisemmin jonkin verran on tietoon on tullut tapauksia, joissa työntekijää on pyydetty leimaamaan itsensä ulos työvuorosta ja sen jälkeen pyydetty jatkamaan vuoroa.

Kesätyöläisiin erityistä huomiota

Mikkosen mukaan työnantajan olisi muistettava, että kesätyöläinen voi olla palkkatyössä ensimmäistä kertaa tarviten siten enemmän ohjausta.

Siksi jo työsopimusta allekirjoitettaessa tulisi varata aikaa asioiden läpikäymiseen. Mikkonen muistuttaa, että työsopimus pitäisi aina laatia kirjallisesti.

”Oman oikeusturvankin takia työnantajan kannattaa käydä läpi työehdot. Jos työsopimus on epäselvästi laadittu, niin kokonaisratkaisussa se yleensä kaatuu laatijan vahingoksi.”

Työturvallisuudessa katse poikkeustilanteisiin

Tarkastaja kiinnittää huomiota myös yleiseen työturvallisuuteen ja perehdytykseen.

”Nuoret ovat lainsäätäjän erityissuojeluksessa Euroopankin tasolla. Arkijärjelläkin ajatellen työnantajan pitää varmistaa ensimmäistä kertaa työtehtävään tulevan nuoren perehdytys, ohjaus ja neuvonta.”

Mikkonen huomauttaa, että pelkkä kirjallisten ohjeiden antaminen ei ole riittävää, etenkin jos kyse on koneista ja laitteista.

Mikkonen painottaa, että perehdytyksessä olisi tärkeä huomioida erityisesti laitteiden häiriötilanteiden toimintaohjeet. Myös työpaikan laitteiden turvasuojaukset olisi syytä tarkastaa. Poikkeustilanteessa uraansa aloitteleva voi olla ammattilaista paljon alttiimpi tapaturmille.

Mikkonen kertoo, että vaikka ongelmia on, kesätyöläisten olot ovat vuosien mittaan parantuneet paljon. Tarkastusten lisäksi kampanjassa tehdään tunnetuksi työsuojeluviranomaisen toimintaa.