Puolet lapsista edelleen väistötiloissa Pirkkalan päiväkodin palon jäljiltä – ”Palo on ollut läsnä lasten keskusteluissa ja leikeissä”

Loput Pirkkalan Kurikansiiven päiväkodin lapsista pääsevät ehkä palaamaan päiväkodin tiloihin syksyllä.

Puolet Pirkkalan Kurikansiiven päiväkotirakennuksesta on rakennustelineiden alla.

Aamulehti

Pirkkalan Kurikansiiven päiväkodin lapsista puolet on edelleen väistötiloissa.

Kurikansiiven päiväkodissa syttyi 25. huhtikuuta tulipalo, jossa rakennuksen katto- ja seinärakenteita tuhoutui. Nyt puolet päiväkotirakennuksesta on rakennustelineiden alla.

”Puolet talosta on nyt käytössä, keittiö mukaan lukien. Kahden ryhmän tilat, henkilöstön pukuhuone ja taukotilat sekä oma toimistoni ovat edelleen suljettuina”, Pirkkalan varhaiskasvatusyksikön johtaja Johanna Juurikorpi kertoo.

Pirkanmaan pelastuslaitokselta kuvailtiin tuoreeltaan 25. huhtikuuta palon olleen aluksi uhkaava. Palossa ei loukkaantunut kukaan, mutta se ajoi päiväkodin pois tutuista tiloistaan. Kurikansiiven neljässä ryhmässä on yhteensä 70–80 lasta eri puolilta Pirkkalaa.

Juurikorpi kertoo, ettei ole kuullut vielä tarkempaa aikataulua remontille. ”Menee varmasti pitkälle syksyyn, ennen kuin pääsemme palaamaan rakennukseen normaalisti.”

Remontin vuoksi Kurikansiiven päiväkodilla on käytössään vain puolet tavallisesta piha-alueesta.

"Edelleen harmittaa tosi kovasti”

Päiväkodin ryhmistä kaksi pääsi palaamaan Kurikansiiven tiloihin pari viikkoa tulipalon jälkeen. Yksi ryhmä jatkaa vielä elokuussa Kurikan Helmen päiväkodin salissa. Ryhmä, joka käyttää Kurikankulman koulun erityisopettajan tiloja väistötiloina, joutuu kuitenkin syksyllä siirtymään.

”Koululla on ollut meidän pienten ryhmä. Syksyllä siellä ei voi enää jatkaa, joten sen ryhmän lapset sijoitetaan meidän kolmeen muuhun ryhmäämme”, Juurikorpi sanoo.

Rajallisissa tiloissa toimiminen ja poikkeusjärjestelyt työllistävät edelleen koko henkilöstöä. Juurikorpi on kuitenkin hyvillään siitä, kuinka hyvin kaikki ovat sopeutuneet.

”Palo on ollut läsnä lasten keskusteluissa ja leikeissä, mutta tilanne on tasoittunut. Väistötiloissa olevat ryhmät ovat kotiutuneet hyvin ja henkilöstö on tehnyt kaikkensa sen eteen. Myös perheet ovat olleet todella ymmärtäväisiä ja joustavia.”

Juurikorpi kertoo joutuvansa edelleen käsittelemään paloon liittyviä asioita. ”Ja kyllä se edelleen harmittaa tosi kovasti.”