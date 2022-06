Mehiläistarhaaja yllättyi Sastamalassa, kun pesästä löytyi erikoisia vieraita – Video: Näin vastasyntyneet linnunpoikaset pärjäävät pörriäisten ympäröimänä

Kotimäen tilalla Sastamalan Putajassa asustavat ehkä jopa kesän erikoisimmat kämppikset.

Muutama viikko sitten Tomi Vuorinen, toinen Kotimäen tilan omistajista Sastamalassa, oli tavallisella mehiläispesien hoitokierroksellaan. Kun hän avasi pesän kannen, välistä lehahti siivekäs vieras, ja kannen alta paljastui kasa vaaleita munia.

Viime viikonloppuna munat ovat kuoriutuneet ja pesässä on nyt vajaa kymmenkunta pientä asukasta. Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Helin varmistaa Vuorisen epäilyn oikeaksi ja kertoo poikasten olevan västäräkkejä.

Päivi Nurmiston ja Tomi Vuorisen omistamalla Kotimäen tilalla on tarhattu mehiläisiä jo kolmen vuoden ajan, ja mehiläispesissä on totuttu näkemään vieraita. ”Joskus on ollut esimerkiksi sisiliskoja ja ampiaisiakin on nähty pesivän mehiläispesän välipohjassa”, Vuorinen kertoo ja sanoo, että ampiaiset tulevat mehiläisten kanssa yllättävänkin hyvin toimeen, sillä niillä on niin erilaiset tehtävät.

Uusista asukkaista huolimatta, mehiläisten hunajaa pääsee hyödyntämään. ”Välipohja siirretään maahan keräyksen ajaksi ja pidetään huolta, että poikaset pysyvät pesässä.”

Vuorinen kertoo, ettei tapaus ole täysi harvinaisuus. Viime kerralla kun vastaavaa tapahtui, poikasia piti paimentaa takaisin pesään, sillä ne olivat oppineet liikkumaan jalkojensa avulla. Lopulta ne kasvoivat tarpeeksi isoiksi lentämään ja lähtivät luontoon pois mehiläisten nurkista.

Helin kertoo suojaisan paikan olevan varsin tyypillinen västäräkeille. Yleensä ne pesivät juurikin pieniin koloihin kattojen suojaan tai mökkien välikattoon. ”Usein mehiläiset eivät ole kauhean kiinnostuneita linnuista, jos ne eivät uhkaa pesää”, Helin kertoo.