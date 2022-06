Swupin sähköpotkulautoja tuodaan Pirkanmaan pieniin ja keskisuuriin kaupunkeihin aluksi noin 50 kappaletta, ja ne ovat käytössä siihen saakka kun säät sallivat. Tarvittaessa edessä voi olla myös nopea kaupunginvaihdos, jos asiakkaita ei ole riittävästi.

Sähköpotkulautayritys Swup on saapunut Pirkanmaalle. Potkulautoja näkyy nyt katukuvassa Valkeakoskella ja Kangasalla. Kangasalle laudat ilmestyivät tiistaina 7. kesäkuuta. Valkeakoskelle laudat vietiin 20. huhtikuuta.

Sähköpotkulaudat ovat norjalaisyhtiö Swupin toimittamia, mutta Suomessa niiden ylläpidosta ja huollosta vastaa Rolan oy.

Potkulautoja käytetään Swupin mobiilisovelluksella. Matkan voi maksaa kertamaksuna tai ostaa erihintaisia kuukausikortteja.

Tällä hetkellä Swupin mobiilisovelluksessa pystyy valitsemaan Pirkanmaan alueella kaupungiksi myös Nokian, mutta Rolan oy:n operatiivinen johtaja Kimmo Hanhinen kertoo, että lautojen tulo Nokialle on vielä epävarmaa.

”Nokialle lautojen tuleminen on vielä auki, vaikka olemmekin miettineet sinne menemistä. Tulemme viemään lautoja pieniin ja keskisuuriin Pirkanmaan kaupunkeihin Tampereen ympärille”, Hanhinen kertoo.

Mikä? Swup sähköpotkulaudat Norjalaisyhtiö Swupin toimittamia, mutta Suomessa niiden ylläpidosta ja huollosta vastaa Rolan oy. Tulivat Suomeen ensi kertaa vuonna 2021 Kotkaan. Tällä hetkellä niitä on käytössä Porissa, Raumassa, Riihimäellä, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Kangasalla ja Valkeakoskella. Laajentuminen on käynnissä Pirkanmaalla, Länsi-Suomessa ja Uudellamaalla.

Tampereella Swuppeja ei Hanhisen mukaan kuitenkaan tulla näkemään, sillä Swupin toimintatapa poikkeaa isoista sähköpotkulautojen vuokrausyrityksistä, kuten Voista ja Tieristä.

”Isoissa kaupungeissa on isot pelurit ja jokaisella käytössä tuhansia lautoja. Se on tiukka markkina-alue. Menemme mieluummin pienempiin kaupunkeihin. Esimerkiksi Valkeakoskella vastaanotto on ollut hyvä, toivottavasti vastaanotto on positiivinen myös Kangasalla. Laudoille on ollut kysyntää ja tarvetta myös pienemmissä kaupungeissa.”

Tarvittaessa nopea maisemanvaihdos

Swupin lähtökohtana on, että kaupunkeihin viedään aluksi noin 50 sähköpotkulautaa. Tarvittaessa potkulautojen määrää voidaan kuitenkin muuttaa lautojen kysynnän ja suosion mukaan. Esimerkiksi Raisiossa Swup ehti viipyä vain noin viikon verran ennen toiminnan lopettamista. Myöskään Vantaalla laudat eivät viipyneet kauaa.

”Raisiossa lautojen käyttömäärät olivat niin pienet, ettei se ollut liiketoiminnallisesti kannattavaa. Mikään ei kuitenkaan estä meitä menemästä sinne takaisin. Jos vastaanotto on nihkeää lautojen käytön suhteen, meillä on tarvittaessa mahdollisuus näppärästi vaihtaa kaupunkia.”

”Voimme myös lisätä lautojen määriä, esimerkiksi tapahtumien järjestämisen aikaan.”

Käytössä sään salliessa

Sähköpotkulaudat ovat käytössä sään salliessa ja mikäli käyttäjiä riittää, Hanhinen kertoo. Esimerkiksi kovat pakkaset ja suuri lumimäärä voivat estää lautojen käytön.

Potkulautojen kulkunopeus on rajoitettu 20 kilometriin tunnissa. Nopeutta on mahdollista rajoittaa myös alueellisesti esimerkiksi kävelykaduilla, mikäli kaupungilta näin toivotaan.

”Kaupungit eivät ole toiminnassamme mukana, mutta teemme kaupunkien viranomaisten kanssa yhteistyötä esimerkiksi sähköpotkulautojen nopeusrajoituksien suhteen. Keskustelemme myös kaupunkien kanssa ennen kuin viemme lautoja kaupunkeihin.”

”Tarkoituksenamme on tukea ja täydentää kaupungin olemassa olevia liikkumispalveluita sekä tarjota yksi uusi liikkumispalvelu jo olemassa olevien rinnalle.”

Rolanin tiimi kiertää kaupungeissa päivittäin siirtämässä väärin pysäköityjä potkulautoja ja huoltamassa huoltotarpeessa olevia. Palautetta laudoista voi jättää halutessaan Swup-sovelluksen kautta.