Nokialla räjäytettiin ja louhittiin kalliota luvattomasti Halimaan metsän vieressä – asiasta on liikkunut monenlaisia huhuja

Kiistellyn alueen vieressä on tehty luvattomia louhintoja, jotka kaupunki keskeytti. Asiaan on liittynyt myös huhuja, jotka eivät pidä paikkaansa.

Halimaan metsissä ja kallioilla ulkoilleet nokialaiset ovat ihmetelleet, mitä alueen reunamilla, Kankaantaan teollisuusalueen laitamilla on viime aikoina tapahtunut. Liittyvätkö esimerkiksi alueelle tehdyt räjäytykset tulevaan asemakaavoitukseen?

Lukija Marja Lehtonen oli viime vuonna alkukesästä kävelemässä tavalliseen tapaansa metsässä Halimaalla, kun hän havahtui outoihin ääniin.

Hän käveli lähemmäksi ja näki kaivinkoneen työssään ja myös kuorma-auton. Paikka oli aivan Halimaan metsän vieressä Kankaantaan teollisuusalueen syrjässä. Lähin tie on Kaakkurintie.

Lehtonen soitti kaupungille ja sai kuulla, ettei siellä ollut tietoa, mitä alueella oikein tapahtuu. Hän otti yhteyttä uudestaan ja pääsi puhumaan kaupungin johtavan rakennustarkastajan Petri Mäen kanssa.

Marja Lehtonen otti viime kesänä yhteyttä kaupunkiin ja rakennusvalvonta keskeytti luvattoman louhinnan. Lehtonen kuvattiin määräalan laitamilla 13. toukokuuta.

Aivan heti ei tapahtunut mitään, vaan vasta lokakuussa, kun kaupungin rakennusvalvonta keskeytti louhinnan vuokrasopimuksen vastaisena.

Marja Lehtonen otti yhteyttä ja kertoi havainnoistaan. Hän haluaa korostaa, ettei kyseessä ole hänen lähimetsänsä, josta hän on huolestunut.

”Eikä kyse ole minusta, vaan siitä, että Nokialla teollisuudelle annetaan arvokkaita kallioperäisiä metsäalueita pala palalta”, Lehtonen sanoo.

Nokian kaupungin kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen kertoo, että kaupunkikehityslautakunta on vuokrannut kyseisen määräalan vuonna 2017 nokialaiselle Financelitas Oy:lle.

Asiakirjoista selviää, että yhteensä 15 000 neliön määräala on vuokrattu muun muassa viemäri-, vesijohto- ja katuvalotarvikkeiden sekä maanrakennuksen koneiden varastointiin.

”Rakennusoikeutta määräalalla ei ole ollut, eli siinä mielessä toiminta on ollut sopimuksenluonteista”, Mikko Nieminen sanoo.

Määräala vuokrattiin yrittäjälle viideksi vuodeksi eli vuokrasopimus on päättymässä loppuvuodesta 2022.

Asiaan on liittynyt myös perättömiä huhuja. On muun muassa kerrottu, että yrittäjä olisi kaatanut määräalan puut.

”Alue on kaupungin maa- ja metsätalousaluetta ja kaupunki on itse kaatanut sieltä puita, myynyt ne ja saanut niistä rahat", Mikko Nieminen oikaisee.

Sama käy ilmi myös vuokrasopimuksesta, jonka mukaan vuokranantaja eli kaupunki kaataa määräalan puut ja kuljettaa ne pois ennen vuokrasopimuksen alkamista.

Lisäksi on väitetty, että määräala olisi vuokrattu edelleen.

”Ei ole tietoa siitä, että määräalaa olisi vuokrattu edelleen eikä se ole vuokrasopimuksen mukaan edes mahdollista”, kaupunkikehitysjohtaja Nieminen sanoo.

Vuokrasopimukseen on kirjattu myös, että kumppaniyritysten kanssa tehtävä varastointiyhteistyö on sallittua.

On väitetty myös, että esimerkiksi läjittäminen eli maa-ainesten kasaaminen olisi vaatinut ympäristöluvan. Mikko Nieminen sanoo, että lupa-asiassa on kyse lähtökohtaisesti siitä, mitä maa-aines on ja kuinka paljon sitä on.

Kaupungin ympäristönsuojelutarkastaja Raimo Tuohisaari sanoo puolestaan, että ympäristölupaa olisi tarvittu vasta siinä tapauksessa, jos kalliota olisi murskattu, jolloin sitä varten olisi mahdollisesti pitänyt tehdä meluilmoitus.

Alue on jätettävä alkuperäiseen kuntoon

Määräalan vuokrasopimus on päättymässä muutaman kuukauden päästä.

”Kun vuokrasopimus päättyy, vuokrakohde jätetään siihen kuntoon kuin se on ollut vuokrattaessa, ei jätetä esimerkiksi kasoja, joita ei ole ollut”, Mikko Nieminen sanoo.

Jos alueen kaavoitus menee läpi, sieltä voi tulevaisuudessa myydä tai vuokrata 1–3 teollisuustonttia.

Kaavoitettava alue

Kyseinen määräala sijaitsee lähellä Halimaankallioita, aluetta, jota ollaan kaavoittamassa.

Kokonaisuudessaan noin 28 hehtaarin alue rajautuu idässä Kankaantaan teollisuusalueeseen ja etelässä Ilkan ja Halimaan asuinalueisiin.

Alueelle ollaan aikeissa kaavoittaa asuin-, virkistys- ja teollisuuskäyttöä.

”Alueen kaavoitus on varmaankin osin sekoittanut ihmisten ajatuksia, sillä kyseinen määräala on laajemman yleiskaava-alueen reuna-alueella”, Mikko Nieminen sanoo.

”Kiven louhinnasta tuli ongelma”

Financelitas Oy:n hallituksen puheenjohtaja Tapani Liuhala vastasi kysymyksiin sähköpostilla. Hän kertoo, että kaupungin toivomuksen mukaisesti osa vuokratusta määräalasta otettiin nopeasti käyttöön. Kaupunki kaatoi ja korjasi pois puut ja paikalla sovittiin tasaustyön tekemisestä. Tontin toisen puolen tasaus ja käyttöönotto viivästyi.

”Kun viime kesänä ensimmäisen vaiheen tasaustyön tehnyt yhtiö jatkoi työtä tasatakseen loput alueesta omaan käyttöönsä, saimme kaupungilta tiedon, että siihen vaaditaan toimenpidelupa. Ymmärtääksemme tasaus on ollut täysin sopimuksen mukaista, mutta kiven louhinnasta tuli ongelma. Ensimmäisessä vaiheessa ei kiveä louhittu.”

Louhinnan tarkoitus oli tasata maata vuokrasopimuksen mukaista varastointikäyttöä varten. Virhe tapahtui siinä, että vuokrasopimuksen mukaan kallion louhintaan Financelitaksen olisi pitänyt pyytää kaupungilta kirjallinen suostumus. Sekä Mikko Nieminen että Tapani Liuhala kertovat, että asiaa on käsitelty yrityksen ja kaupungin kesken hyvässä yhteistyössä.

”Kaikilla on tässä asiassa ollut hyvä tarkoitus ja toivomme sen jatkuvan myös jatkossa”, Liuhala sanoo.