Pirkanmaa

Päivähoito on nyt pahasti ruuhkautunut Tampereen seudulla: kaikki eivät saa hoitopaikkaa omalta alueelta – Katso tästä asuinalueesi päiväkotien tilanne

Tampereen päiväkodeissa oli jo keväällä noin sata lasta enemmän kuin vuosi sitten ja ruuhkat vain kasvavat. Erityisen vaikea tilanne on Atalassa. Selvitimme, mikä on päiväkotipaikkojen tilanne Tampereella ja lähikunnissa. Koko Pirkanmaan kattavasta hakukoneesta näet, mitä päiväkoteja on omalla alueellasi. Tampereelle avautuu kahden vuoden aikana peräti 10 uutta päiväkotia.

Päiväkotipaikkaa tarvitsevien lasten määrä kasvaa nyt Tampereella voimakkaasti. Kaupunkiin valmistuu myös paljon uusia päiväkoteja, joista osa korvaa vanhan päiväkotirakennuksen, mutta osa on aivan uusia ja kasvattaa päiväkotipaikkojen määrää. Yksi uusista päiväkotirakennuksista on tammikuussa käyttöön otettu Multisillan päiväkoti.

Aamulehti Tampereen ja lähikuntien perheillä on nyt selvästi suurempi tarve lasten hoitopaikoille kuin kahteen edelliseen vuoteen. Syynä on parantunut työllisyystilanne. ”Kevään aikana on tullut paljon kiireellisiä hakemuksia, koska perheissä on työllistytty hiljaisempien koronavuosien jälkeen”, Tampereen kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantere kertoo.