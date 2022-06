Main ContentPlaceholder

Pirkanmaa

Jaakko Herralan mielestä Suomen pitää pohtia, mitä rahoitetaan julkisilla varoilla – ”Onko yhden lisäelinvuoden hyväksytty hinta miljoona vai kymmenen miljoonaa euroa?”

Pirkanmaan sosiaali- ja terveyshuollon kustannukset ovat nousseet 4,3 prosentin vauhdilla jo kymmenen vuotta. Eläkkeelle jäävä sote-muutosjohtaja Jaakko Herrala katsoo, että tilanne on kestämätön. Isona hyvinvointialueena Pirkanmaalla on mahdollisuus taittaa kustannusten nousua, mutta se vaatii uudistumista. ”Jokaisena tulevana vuotena toimintaa pitäisi tehostaa vähintään yhdellä prosentilla, jotta se on kestävällä pohjalla.”

Sote-muutosjohtaja Jaakko Herralan mukaan Pirkanmaa on iso hyvinvointialue, jolla on mahdollisuus taittaa kustannusten kasvua, mutta se vaatii toiminnan kehittämistä ja tehostamista. Herrala on parhaillaan kesälomalla, jonka jälkeen alkavat eläkepäivät. Hänet kuvattiin kotimaisemissaan Kangasalla.