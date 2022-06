Vuoreksesta kasvoi nopeasti tuhansien asukkaiden suosittu kaupunginosa Tampereella – Miksi miljoonien eurojen jättihanke tyssäsi täysin Lempäälässä?

Tampereen ja Lempäälän rajamaille rakennettavassa Vuoreksessa asuu jo tuhansia asukkaita, mutta heistä lähes kaikki ovat Tampereen puolella. Lempäälässä muut alueet menevät Vuoreksen ohi maankäytön kehittämisessä.

Vuoreksen Tampereen puoleiselle alueelle (oik.) on viime vuosina rakennettu paljon muun muassa kerros- ja omakotitaloja, mutta Lempäälän puoleinen alue on vielä tyhjillään. Vasemmanpuoleisessa kuvassa on Lempäälän Anniston alue vuonna 2020 ja oikeanpuoleisessa Tampereen Vuores vuonna 2022.

Tampereen ja Lempäälän rajalle syntyvä ja kuntien yhteistoiminnassa kehittämä Vuoreksen uusi asuinalue on projektin 20-vuotisen taipaleen aikana edennyt jo pitkälle.

Etenkin nuoret ja lapsiperheet ovat löytäneet Hervannan länsipuolella sijaitsevalle asuinalueelle, jota edelleen rakennetaan, mutta käytännössä vain Tampereen puolella.

Lempäälän puolella ei sen sijaan vielä ole maaseutumaista Anniston aluetta lukuun ottamatta edes asemakaavaa.

Asemakaavan pohjana toimivan yleiskaavan mukaan 41 hehtaarin kokoiselle alueelle Lempäälään Vuoreskeskuksen lounaispuolelle on ollut tavoitteena rakentaa noin 1 200 asuntoa noin 3 200 asukkaalle.

Alueelle kaavailtiin tiivistä asuinrakentamista ja liiketiloja samaan tapaan kuin Tampereen puoleisella Vuoreksella.

Lempäälän yhdyskuntajohtaja Tiia Levonmaa kertoo kunnan keskittyneen Vuoreksen osalta Anniston alueeseen, minne asemakaava on jo valmiina. Jo rakenteilla olevien tai rakennettujen asuinrakennusten ja infran lisäksi Annistoon on kaavoitettu tontti, johon on toiveena saada yksityinen päiväkoti.

”Anniston alue on tietysti erityyppistä kuin Tampereen puoli, joka on enemmän keskusta-aluetta. Annistossa on enemmän maaseutumaista kylämaisemaa, ja asemakaavan myötä sinne on tullut tiiviimpää asumista.”

Tampere ja Lempäälä ovat kehittäneet kahden kunnan rajalla sijaitsevaa Vuoresta yhteistyössä.

Lempäälässä maankäytön painopiste on muualla

Levonmaan mukaan maankäytön kehittämisen pääpaino Lempäälässä on tällä hetkellä nauhataajamassa, kuntakeskuksessa sekä Sääksjärven ja Marjamäen alueella.

Erityisesti joukkoliikenteen varrella olevia alueita sekä alakeskuksia, kuten Sääksjärveä on Levonmaan mukaan haluttu kehittää.

”Emme ole kuitenkaan Vuoreksen aluetta unohtaneet. Anniston aluetta on esimerkiksi koko ajan kehitetty eteenpäin.”

Tältä Tampereen puolella Vuoreksessa näytti toukokuussa 2022.

Haasteita Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen kehittämiselle luo alueen pirstaloitunut omistamispohja. Osa maista on kunnan omistamia, osa taas yksityisessä omistuksessa.

Tällä hetkellä käynnissä ei Levonmaan mukaan kuitenkaan ole aktiivisia maanostoneuvotteluja.

”Alueelta on hankittu maata vapaaehtoisin kaupoin, ja jos maanomistajat ovat halukkaita, niin lähdemme niistä edelleen neuvottelemaan.”

Kehittämisen aikataulu epäselvä

Kovin nopeasti Vuoreskeskuksen aluetta tuskin tullaan Lempäälän puolelta kehittämään. Aikataulua yleiskaavan mukaiselle asemakaavoittamiselle ei Levonmaan mukaan vielä ole.

Levonmaa uskoo, että alueen kehittämiseen suhtaudutaan kuitenkin Lempäälässä myönteisesti.

Vaikka Vuores sijaitsee lähellä Tampereen keskusta-aluetta, on sitä perinteisesti pidetty luonnonläheisenä paikkana. Levonmaan mukaan luonnonarvoista pidetään kaavoituksessa ja rakentamisessa kuitenkin huolta.

Vuoreksen asukasluku on noussut tasaiseen tahtiin viime vuosina. Tällä hetkellä alueella asuu noin 7 000 asukasta, joista suurin osa on tullut Tampereelta.

Alueen suosio ei ole saanut Lempäälää kiirehtimään sen kehittämisen suhteen. Tampereen ja Lempäälän eritahtisuudelle Levonmaa ei näe erityistä syytä.

”Tampereella on varmaan ollut nopeampi tarve alueen kehittämiselle.”