Ylöjärveläisyrittäjien harrastus muuttui ulkokuntosaliksi ja Räikän rantaan ilmestyi merikontti – ”On tullut kommenttia, että tätä on odotettu”

Ylöjärven Räikän uimarannalla pääsee nostamaan kuntoa kesäkuukausien ajan. Räikkä Trainingin yrittäjä Oula Juutilainen kertoo, että päätös ulkokuntoilupaikan perustamisesta lähti omasta tarpeesta.

Jari Leppänen ja Mervi Lehtonen osallistuivat torstai-iltana ohjatulle kehonhuoltotunnille Kuntokontilla. Leppäsen mukaan treenaaminen järvimaisemassa sekä pienen sateen jälkeen raittiissa ilmassa on mukavaa.

Aamulehti

Ylöjärvellä pääse jälleen tänä kesänä treenaamaan ja nostamaan hien pintaan ulkokuntosalilla. Räikkä Trainingin Kuntokontin ovet avautuivat kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna.

Oula Juutilainen, yksi Räikkä Trainingin kolmesta yrittäjästä, kertoo, että viime viikonloppuna avautunut ulkokuntosali perustettiin alun perin omaan tarpeeseen.

”Totesimme, että Ylöjärvellä ei ole meidän standardeille sopivaa toiminnallisen harjoittelun paikkaa, joten päätimme perustaa sellaisen itse.”

Juutilainen sanoo, että vastaavaa paikkaa ovat kaivanneet myös käyttäjät.

”On tullut kommenttia, että tätä on odotettu. Ilahduttavaa on, että mukana liikkumassa on ollut myös henkilöitä, jotka eivät käyneet viime kesänä. Kesäkauden alku näyttää ainakin lupaavalta.”

Oula Juutilainen kertoo, että merikontin sisällä kuntoiluvälineet on helppo pitää järjestyksessä. Merikontti toimii myös tavaroiden säilytyspaikkana silloin, kun Kuntokontti ei ole avoinna.

Matalan kynnyksen paikka

Kuntokontilla liikunta perustuu toiminnalliseen harjoitteluun, jossa harjoitteet tehdään vapailla painoilla tai oman kehon vastuksella. Harjoittelussa käytetään myös cardiolaitteita, kuten soutulaitetta tai kuntopyörää. Liikkumaan pääsee itsenäisesti sekä ohjatusti.

Juutilainen sanoo, että vaikka crossfit tai toiminnallinen harjoittelu saattavat luoda mielikuvan rankasta treenaamisesta, on Kuntokontti matalan kynnyksen harjoittelupaikka, jossa kaikilla on ikään ja kuntotasoon katsomatta mahdollisuus liikkua.

”Pyrimme taklaamaan sellaisia ajatuksia, olenko riittävän hyvässä kunnossa osallistuakseni ja osaanko minä. Jos onnistumme luomaan harjoittelusta helposti lähestyttävää, voimme olla erittäin tyytyväisiä omaan työhömme.”

Ylöjärven Räikän uimarannan alueella voi tehdä tänä kesänä muutakin kuin pötkötellä auringossa. Torstaina alkuillasta Kuntokontilla järjestettiin kehonhuoltotunti.

Heidi Konttori ja Miia Juutilainen treenasivat tiistaina Kuntokontilla. Alkulämmittelyjen jälkeen osallistujat kiersivät eri pisteillä tekemässä venytyksiä.

Jatkoa seuraa?

Räikkä Trainingin yrittäjät pyörittävät Kuntokonttia sivutoimisina yrittäjinä. Tuotekehitysinsinöörinä työskentelevä Juutilainen kertoo, että ulkokuntosalin pyörittäminen kesäaikaan on hyvää vastapainoa omalle työlle.

Hän kertoo, että merikonttina toimiva kuntoilupaikka on myös kustannuksiltaan ja toiminnallisuuksiltaan järkevä ratkaisu.

”Merikontti on helppo liikutella ja se toimii hyvin myös tavaroiden säilytyspaikkana. Sen avulla ulkoliikkumisalue pysyy myös hyvin siistinä, eivätkä tavarat ole sikin sokin kuntoilualueella”.

Vaikka asiakkaat ovat löytäneet Kuntokontin ja se on saanut hyvän vastaanoton, yrityksellä ei ole tällä hetkellä aikeita laajentaa toimintaa muille paikkakunnille. "Tuntosarvet" ovat kuitenkin Juutilaisen mukaan esillä.

”Hiomme nyt konseptimme kuntoon Ylöjärvellä ja sitten katsotaan mitä tapahtuu. Mahdollista on, että syksyllä treenaaminen voisi jatkua sisällä, jos esimerkiksi oikeanlaiset tilat löytyvät.”