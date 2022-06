Lempäälän pride-penkki sai olla ehjänä vain hetken: ”Rikosilmoitus voi olla edessä” – Kuva näyttää tuhopolton jäljet

Lempäälän Myllyrannan pride-penkki on joutunut ilkivallan kohteeksi, ja sitä on yritetty polttaa. Penkki ehti hohtaa puistossa sateenkaaren väreissä vain viikon ennen tuhopolttoa.

Lempäälän Myllyrannan tapahtumapuiston pride-penkkiin on kohdistettu ilkivaltaa.

Lempäälässä huomattiin tiistaiaamuna 7. kesäkuuta, että Myllyrannan tapahtumapuiston pride-penkkiin on kohdistettu ilkivaltaa, ja sitä on yritetty polttaa. Penkki ehti hohtaa puistossa sateenkaaren väreissä vain viikon ennen tuhopolttoa.

Pirkanmaalla vietetään tällä viikolla pride-viikkoa. Esimerkiksi Lempäälässä nuoret maalasivat Myllyrannan tapahtumapuistoon sateenkaaripenkin.

Aamulehden toimittaja Antti Raunio kävi penkin luona tiistaiaamuna ja kertoi, että penkissä näkyi polttamisen jälkiä ja penkin laudat olivat osin hiiltyneitä.

Tältä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa symboloiva sateenkaaripenkki näytti Lempäälän Myllyrannanpuistossa vielä 6. kesäkuuta. Penkki maalattiin 1. kesäkuuta ja se ehti säilyä puistossa viikon ehjänä.

”Nuorille tärkeä symboli”

Lempäälän henkilöstöjohtaja Auli Nevantie harmittelee pride-penkin polttamista, ja kertoo penkin olleen nuorille tärkeä symboli.

”Tuntuu tosi hurjalta, että tänä päivänä tehdään ilkivaltaa ja osoitetaan tällä tavalla mieltä. Nuorille oli tosi tärkeä asia päästä toteuttamaan tasa-arvoa ja penkki oli sen symboli”, Nevantie kertoo.

Aamulehti uutisoi aikaisemmin, että Lempäälän nuoriso- ja kulttuuripalvelut järjestää nuorille perjantaina oman pride-piknikin Myllyrannan puistossa. Sen on tarkoitus toimia etkoina lauantain Manse-priden marssille ja pääjuhlalle Tampereella.

Pride-penkkiin kohdistetun ilkivallan myötä piknikin toteuttamistapaa tulee vielä miettiä, jotta kaikkien osallistujien ja henkilöstön turvallisuus voidaan taata, Nevantie kertoo.

”Piknik on suunnattu nuorille. Meidän on nyt luonnollisesti keskusteltava uudestaan käytännön järjestelyistä. Lähtökohtana on, että piknik pidetään, mutta turvallisuus ennen kaikkea.”

Nevantie lisää, että myös penkin korjaamisesta vielä keskustellaan, eikä päätöksiä ole vielä tehty mihinkään suuntaan.

”Hassua on, että penkki sai olla rauhassa esimerkiksi päättäjäisviikonlopun, mutta nyt se on jotain herkistänyt. Tässä selvästi on osoitettu mieltä ilkivallan keinoin.”

Entä tehdäänkö tuhopoltosta rikosilmoitus?

”Hyvä kysymys. Onhan se kunnan omaisuutta ja eihän kenenkään omaisuutta saa polttaa. Rikosilmoitus voi olla meillä edessä.”

Päivitys 7.6.2022 kello 10.24: Uutiseen lisätty Lempäälän henkilöstöjohtaja Auli Nevantien kommentit.