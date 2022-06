Mitä? Toimi näin

Luonnonvaraiset eläimet on jätettävä lähtökohtaisesti poikasineen aina rauhaan. Poikaseen ei saa koskea, ellei ole täysin varma, että sen emo on kuollut tai jos poikanen on vaarallisessa paikassa. Eläimeen ei tulisi koskea paljain käsin.

Loukkaantunutta eläintä on aina autettava. Esimerkiksi kolaritilanteessa ilmoitus tulee tehdä poliisille.

Pirkanmaan alueella maksutonta ensiapua loukkaantuneelle luonnonvaraiselle eläimelle antaa Tampereen kaupungin eläinlääkäri arkisin kello 8–15. Numero on 03 5654 4780.

Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistyksen luonnonvaraiskoordinaattori auttaa numerossa 045 2217 940 arkisin kello 18:n jälkeen. Muina aikoina neuvoja antaa Suomen eläinsuojeluyhdistys numerossa 050 516 6596. Myös Pirkanmaan kuntien eläinsuojeluneuvojat auttavat. Lista neuvojista löytyy täältä.

Lähde: Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys