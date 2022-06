Hatanpään lukio muuttaa pysyvästi Pyynikintie 2:een eli tuttavallisemmin ”Vanhaan tekuun” vuoteen 2025 mennessä. Peruskorjattavaan kiinteistöön mahtuu jatkossa 750 lukiolaista, ja sen tilat on suunniteltu erityisesti musiikin ja musiikkiteatterin opetuksen tarpeisiin.

”Vanhasta tekusta” peruskorjataan Hatanpään lukion uusi koulutalo vuosina 2021–2023. Kiinteistö kunnostetaan täysin ja vanhaa jää jäljelle vain talon rakenne ja ulkokuori, kerrotaan Hatanpään lukion tiedotteessa.

Arvioiden mukaan peruskorjaukset valmistuvat syksyllä 2023, mutta muuttamaan ei silloin vielä päästä, sillä tiloja tarvitaan ensin muiden keskeneräisten remonttien väistötiloiksi.

Yhtenä muuton syynä on se, että Tampereella tarvitaan seuraavien vuosien aikana lisätilaa jopa 500:lle uudelle lukiolaiselle. Tavoitteena on, että viimeistään vuonna 2025 toiminnassa on nykyistä suurempi Hatanpään lukio, joka toimii uudessa kiinteistössä Pyynikintie 2:ssa.

Hatanpään lukion nykyistä koulurakennusta taas tarvitaan perusopetuksen käyttöön, sillä lasten ja nuorten määrä Härmälässä ja Hatanpäällä on kovassa kasvussa.

Muuton taustalla on myös Hatanpään lukion asema musiikin ja musiikkiteatterin erityisen koulutustehtävän lukiona. Tampereen kaupungin ja esittävien taiteiden toimijoista koostuvan työryhmän päävisio oli vuonna 2019, että Tampereelle tulee esittävien taiteiden kampus vuoteen 2030 mennessä. Hatanpään lukio sijoittuu kampukselle.

Kouluun 400-henkisen yleisön konserttitila

Talon ensimmäisen kerroksen suuri yhteinen monitoimitila ja kerrokset 2–4 tulevat lukion käyttöön. Tiloihin mahtuu noin 750 lukiolaista. Lukion lisäksi taloon sijoitetaan perusopetuksen tiloja. Osa koulun tiloista tehdään sopiviksi myös Pirkanmaan musiikkiopiston ja Tampereen konservatorion iltakäyttöä varten.

400-henkiselle yleisölle tarkoitettu monitoimitila suunnitellaan Hatanpään lukion musiikin ja musiikkiteatterin tarpeisiin. Tilassa voidaan järjestää konsertteja ja esimerkiksi syksyn ylioppilasjuhlat. Kevään lakkiaiset ja vanhojen tanssit pidetään jatkossa talon ulkopuolella vuokratiloissa.

Tältä rakennus näytti ilman huppua kesäkuussa 2021.

Neljännessä kerroksessa sijaitsevat koulun musiikin tilat. Kaksi suurta luokkaa studioineen ja muine oheistiloineen mahdollistavat laajan musiikkitoiminnan. Bänditiloja on lisäksi kiinteistön kellarikerroksessa.

Koulun liikuntasali on pieni, ja liikunnan järjestäminen vaatii jatkossa yhteistä suunnittelua muiden alueen toimijoiden kanssa.

Vaihtuuko nimi?

Hatanpään lukion rehtori Ville Vuorisalmi kertoo, että Hatanpään lukion nimen vaihtoa voidaan harkita muuton myötä, vaikka myös vanhalla nimellä jatkaminen on mahdollista.

Yhdeksi harkitsemisen arvoiseksi nimeksi hän mainitsee lukion alkuperäisen nimen, Pirkanmaan yhteiskoulun, millä nimellä Hatanpään lukio perustettiin vuonna 1957.

”Mietimme joskus apulaisrehtorin kanssa, että jos tähän nimeen päädytään, sen rinnalla voisi käyttää kaksoisnimeä Pirkanmaan yhteiskoulu – Pirkanmaan musiikkilukio, kun kerran Hatanpään lukio on nykyään kuuluisa musiikin ja musiikkiteatterin erityisestä koulutustehtävästään”, Vuorisalmi sanoo.