Innokkaimmat kuskit olivat jonossa jo tuntia ennen avausta – Tällaista on meno Lempäälän liikennepuistossa kahden vuoden tauon jälkeen

Lempäälän liikennepuistossa on sunnuntaina ruuhkaista. Koronan vuoksi puisto on jouduttu pitämään suljettuna kaksi edellistä kesää, mutta nyt avajaisia vietetään jälleen, jo 52:tta kertaa. Kokosimme yhteen tiedot kaikista Pirkanmaan liikennepuistoista.

Seitsemänvuotias ja syksyllä koulun aloittava Okko Luoto kurvaa polkuautolla tien sivuun. Mukana puistossa on äiti Johanna Luoto. Lempäälässä asuville Luodoille liikennepuisto on tuttu paikka jo aikaisemmilta kesiltä.

”Täällä on kaikkea ja kivoja ihmisiä!” Okko Luoto tuumaa.

Myös Johanna Luoto jakaa poikansa näkemyksen. Hänen mielestään on erittäin tärkeää, että omalta kotipaikkakunnalta löytyy lapsille mukavaa tekemistä. ”Lempäälässä ei ihan liikaa ole tällaisia puistoja lapsille. Tämä on yksi parhaimmista puistoista, mitä täällä on.”

Autoista kiinnostuneelle Okolle mieluisinta on itse ajaminen, mutta äidin mukaan myös liikennesäännöt ovat tulleet tutuiksi puistossa käymisen kautta. ”Täällä on ollut kesäisin todella hyvä ohjaaja, joka on aina sitten kerrannut liikennesäännöt täällä lapsille. Poika on hyvin oppinut liikennesäännöt.”

Innokkaimmat kuljettajat saapuivat paikalle jo tunti ennen puiston aukeamista.

Yli 50-vuotias puisto

Liikennepuistosta vastaava ja Lions Club Lempäälä Kanavan presidentti Petri Mäkinen arvelee avajaispäivän kävijämäärän nousevan yli kahteensataan. Mäkisen mukaan karkea arvio käyttäjämääristä koko kesän ajalle on noin 1 500 henkilöä.

Puistolla on pinta-alaa noin neljä hehtaaria ja polkuautoja on käytössä kolmisenkymmentä.

Kahden vuoden tauon aikana liikennepuistoon on hankittu kuusi uutta polkuautoa ja myös liikennemerkit on uusittu. Uudet välineet pääsivät jo toukokuussa testaukseen, kun koulu- ja päiväkotiryhmät vierailivat puistossa.

Viisivuotias Inna Toivanen on yksi toukokuussa testiajolle päässyt kuljettaja. Hänelle ja äiti Ronja Toivaselle liikennepuisto on myös aikaisemmilta vuosilta tuttu paikka. Innan mielestä puiston autot ovat parhaita ja hän myöntää nauttivansa vauhdin hurmasta. Paikalla olevan vapaapalokunnan kalustoakaan ei ole vielä ehditty katsomaan, kun aika on vierähtänyt ajoradalla.

Lempäälän liikennepuisto on käyttäjilleen ilmainen ja alun perin paikallisen Lions Clubin projekti. Puisto rakennettiin vuonna 1968 ja seuraavana vuonna se siirtyi Lempäälän kunnalle. Yhdistys on silti edelleen vahvasti mukana puiston toiminnassa ja esimerkiksi uudet autot on hankittu yhteistyössä muiden yhdistysten ja yritysten kanssa.

”Me olemme käyneet hoitamassa jonkun tapahtuman heille, ja sillä saaneet rahoitettua nämä autot. Eli he ovat sitä kautta lahjoittaneet ne meille,” Mäkinen avaa.

Lions Club Lempäälä Kanavan presidentti Petri Mäkinen kertoo, että puiston autot peräisin eri aikakausilta. Ennen puiston aukeamista kesällä kaikki autot hoidetaan ja huolletaan ajokuntoon.

Oikeasti tärkeä

Tänä kesänä Pirkanmaalla on auki yhteensä viisi liikennepuistoa. Muut neljä puistoa toimivat Kangasalla, Valkeakoskella, Sastamalassa ja Mänttä-Vilppulassa. Tampereen Kalevassa sijaitseva liikennepuisto pysyy sen sijaan kiinni koko kesän puiston kunnostustöiden vuoksi. Myös Akaassa ovat käynnissä uuden liikennepuiston rakennustyöt, mutta vielä tänä kesänä sen teillä ei päästä ajelemaan.

Lempäälän puistossa ollaan erityisen iloisia siitä, että puisto on välttynyt ilkivallalta. Mäkinen arvelee, että se johtuu osin siitä, että puiston tärkeys lapselle ja nuorille tiedostetaan.

”Tämä on oikeasti tärkeä. Juuri näitä ilmaisia toimintoja tarvitaan,” Mäkinen summaa.

”Tämä on liikenneopetusta. Se on tärkeää tämän ikäisillekin. Ei tässä montaa vuotta mene, kun he ovat tuolla liikenteessä potkulautojensa ja polkupyöriensä kanssa. On hyvin tärkeää, että he oppivat sääntöjä ja liikennekulttuuria.”

Juuso Haapaniemi risteyksessä. Puistossa liikennemerkit tulevat nopeasti tutuiksi ja valvoja huolehtii, että ajo sujuu sääntöjen mukaan.