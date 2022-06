Nokian Edenissä korjataan lastenallas ja ulkoallas – Toinen lastenallas ja suosittu liukumäki vielä viikon poissa käytöstä

Hotellinjohtaja Juha Lipponen kertoo, että kyse on kunnostuksesta ja vuosihuollosta.

Aamulehti

Kylpylähotelli Scandic Eden Nokian allasosaston lastenallas ja ulkoallas ovat korjauksessa. Hotellinjohtaja Juha Lipponen kertoo, että kyse on kunnostuksesta ja vuosihuollosta.

”Vanhan lastenaltaan tilalle tehdään uusi allas, se oli tullut tiensä päähän.”

Kunnostustöiden vuoksi poissa käytöstä ovat toinen lastenallas, ulkoallas ja lasten rengasliukumäki. ”Ulkoallas pinnoitetaan uusiksi ja siitä on jouduttu poistamaan vesi. Rengasliukumäki saa vetensä ulkoaltaasta”, Lipponen sanoo.

Ulkoallas on hotellin verkkosivujen mukaan kiinni 12. kesäkuuta saakka ja toinen lastenallas 30. kesäkuuta saakka. Lipponen kuitenkin sanoo, että lastenallaskin saattaa avautua aiemmin.

Lue lisää: Kun korona vei hotelleista asiakkaat, joutui Nokian Edenin johtaja Juha Lipponen uransa vaikeimpaan paikkaan – Näin hän arvioi hotellin tulevaisuutta

”Tämän hetken arvioitu valmistumisaika on kuun puoleenväliin, jos ei isoja yllätyksiä tule.”

Hänen mukaansa remontti on ajoitettu toukokuulle, koska se on perinteisesti vuoden hiljaisin kuukausi. ”Olemme pahoillamme, jos tästä on asiakkaille haittaa, mutta näitä asioita on pakko tehdä jo turvallisuudenkin vuoksi.”

Lipponen kertoo, että isommat huollot tulevat eteen noin puolentoista vuoden välein. Esimerkiksi liukumäen pinta pitää aika ajoin hioa.

Edenissä tehtiin mittava remontti pari vuotta sitten.