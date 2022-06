Aamulehti

Tiellä 3 Lempäälässä on sattunut liikenneonnettomuus torstaina kello 16.14 aikaan. Onnettomuuden takia yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Liikenteelle on haittaa Hämeenlinnan suuntaan ajettaessa.

Tampereen tieliikennekeskuksen mukaan moottoritiellä ei ole syntynyt merkittävää ruuhkaa, vaikka käytössä on vain yksi ajokaista.

