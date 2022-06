Kangasalan Suoraman koulussa kevään aikana koulua käyneet ukrainalaislapset harmittelevat tänään perjantaina alkavaa kesälomaa. Heidän opettajansa Larissa Khotyleva kertoo, että kesäloman alku tarkoittaa lapsille sitä, ettei tekemistä juurikaan ole.

Kangasalan Suoraman koulun valmistavassa opetuksessa on ollut kevään aikana 14 lasta. Heistä yksi on Anastasiia Prymachyk. Kotimaassaan Prymachyk harrasti yleisurheilua. Suomessa hän ei ole vielä päässyt harrastamaan yleisurheilua, mutta juoksemista hän harrastaa usein jo ennen koulupäivän alkua.

Kangasalan Suoraman koulua käyvät ukrainalaislapset harmittelevat, että kesäloma alkaa perjantaina 3. kesäkuuta. Heidän opettajansa Larissa Khotyleva kertoo, että kevään aikana ukrainalais­oppilaiden ryhmästä on muodostunut tiivis yhteisö.

”Olemme kuin perhettä. Vaikka on mukavaa, että kesä on täällä, tarkoittaa se näiden lasten ja nuorten kohdalla sitä, että päivittäinen tekeminen ja rytmi katoavat pitkäksi aikaa.”

Khotyleva kertoo, että viimeisinä koulupäivinä on ollut mukana haikeutta myös siksi, että ryhmä jaetaan syyslukukauden alkaessa.

”Oppilaille tämä tarkoittaa sitä, että tiiviiksi muodostunut porukka hajoaa, vaikka onkin tärkeää, että he pääsevät jatkamaan koulunkäyntiä ikätasoisesti.”

Suoraman koulun valmistavassa opetuksessa on kevään aikana käynyt koulua 14 ukrainalaislasta, joista nuorimmat ovat kahdeksanvuotiaita ja vanhin 15-vuotias. Kaksi kuusivuotiasta ukrainalaislasta on ollut sulautettuina esiopetusryhmään.

Elokuusta alkaen ryhmän 1.–2.-luokkalaiset aloittavat inklusiivisessa opetuksessa omassa lähikoulussaan. Inklusiivisessa opetuksessa oppilaan tarvitsema erityinen tuki toteutetaan osana yleisopetusta. 3.–6.-luokkalaiset jatkavat opiskelua Suoramalla, 7.–9.-luokkalaiset siirtyvät Pitkäjärven kouluun.

Larissa Khotyleva on toiminut ukrainalaislasten opettajana Suoraman koulussa kevään ajan. Khotyleva siirtyi Suoraman koululle Kirkkoharjun koulusta. Khotyleva kertoo, että ison osa kouluajasta on mennyt suomen kielen oppimiseen.

Uusia kavereita ja harrastuksia

Kevään aikana ukrainalaislapset ja -nuoret ovat keskittyneet opiskelemaan suomen kieltä. Khotyleva sanoo, että tärkeintä on kuitenkin ollut se, että lapset ja nuoret ovat päässeet tutustumaan uuteen koulu- ja asuinympäristöönsä.

Lapset kertovat, että uusia kavereita on löytynyt sekä koulusta että oman asuinpaikan läheltä. Osa lapsista on aloittanut myös jalkapallon tai lentopallon harrastusryhmissä, joissa on päässyt tutustumaan muihin ikätovereihin.

Khotyleva toivoo, ettei alkava kesäloma katkaisisi kaverisuhteita, joita lapset ovat ehtineet nyt solmia.

”Moni perheistä asuu melko kaukana, kuten Sahalahdella tai lähellä Pälkänettä, joten liikkuminen esimerkiksi Kangasalan keskustan suuntaan tai esimerkiksi harrastuksiin on haastavaa.”

Khotyleva toivoo, että ukrainalaislapsille löytyy kesäaikaan leikkikavereita omasta naapurustosta. Hän kertoo, että tähän asti lapsia on ihmetyttänyt se, miksi suomalaislapset menevät ulkoleikeistä sisälle niin aikaisin.

”Erityisesti pojat ovat sanoneet, että iltaisin on tylsää, kun kaikki lapset menevät niin aikaisin kotiin. Ukrainassa on tavallista, että ulkona leikitään yhdeksään asti illalla, mutta Suomessa pihat hiljenevät usein jo kuuden jälkeen.”

Anastasiia Prymachyk ja luokassa avustajana työskentelevä Lesya Sokyrba asettuivat kuvattavaksi keskiviikkona. Valkeakoskella asuva Sokyrba ei vielä tiedä jatkaako hän avustajana myös syksyllä.

Syksyn oppilasmäärissä on epävarmuutta

Ukrainalaiskoululaisten määrä on kasvanut kevään aikana Kangasalla, ja vain pari päivää ennen kesäloman alkua koululaiset pääsivät tutustumaan yhteen uuteen oppilaaseen.

Khotyleva sanoo, että tässä vaiheessa ei ole tietoa siitä, millaisia muutoksia oppilasmäärään on mahdollisesti odotettavissa kesän ja alkusyksyn aikana. Hän kertoo, että esimerkiksi yksi nykyisistä oppilaista toivoo palaavansa pian takaisin Ukrainaan, jossa hänen perheensä tällä hetkellä on.

Epävarmuutta ukrainalaiskoululaisten määrässä on myös muualla Pirkanmaalla. Ylöjärvellä on kevään aikana käynyt valmistavassa opetuksessa kuusi ukrainalaislasta. Heistä kaksi aloittaa koulun syyslukukaudella Tampereella.

Ukrainalaislasten opettajana kevään ajan Ylöjärvellä työskennellyt Taru Anttila kertoo, että tässä vaiheessa avoinna on oppilasmäärän lisäksi myös se, kuka siirtyy lasten opettajaksi hänen palatessaan takaisin omaan työhönsä erityisluokanopettajaksi.

Tampereella opetukseen on tällä hetkellä ilmoittautunut 83 ukrainalaislasta, joista noin 60–70 on aloittanut koulunkäynnin. Tampereen perusopetuksen johtaja Kristiina Järvelä kertoo, että tässä vaiheessa voidaan vain arvailla millainen oppilasmäärä on syksyllä. Tähän vaikuttaa Järvelän mukaan esimerkiksi se, kuinka moni nyt turistiviisumilla Suomessa olevista jää maahan ja miten sota Ukrainassa jatkuu.

Lisää valmistavia ryhmiä

Kasvaneen palveluntarpeen vuoksi suunnitelmissa on Järvelän mukaan, että Tampereelle perustetaan syksyllä ainakin kuusi uutta valmistavaa ryhmää. Ryhmiä perustetaan tasaisesti ympäri kaupunkia, mutta jokaiseen kouluun ryhmää ei ole mahdollista perustaa.

Järvelä kertoo, että osa perustettavien valmistavan opetuksen ryhmien sijoituspaikoista on vielä avoinna, mutta Pellervon koulutalon lisäksi yksi ryhmä perustetaan ainakin Vuorekseen.

”Määräänsä enempää emme kuitenkaan ryhmiä pysty perustamaan, sillä seinät tulevat vastaan. Tämä on tällaista palapelin rakentamista.”

Järvelän mukaan Tampereen ympäryskunnilla on asiassa jatkossakin tärkeä rooli. ”Ympäryskuntien ottama vastuu tilanteesta on tasannut paitsi oppilasmääriä, mutta taannut samalla sen, ettei lapsien oikeus lähiopetukseen ole vaarantunut.”