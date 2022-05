Rekka suistui puoliksi ojaan kolmostiellä Parkanossa – Yksi kaista yhä suljettuna liikenteeltä

Tampereen tieliikennekeskuksen mukaan onnettomuus sattui tiistaina kello 15.41 aikaan.

Tiellä 3 Parkanossa on sattunut liikenneonnettomuus. Onnettomuuden takia ajokaista on suljettu liikenteeltä välillä Lamminkoski–Vatajankylä. Tapahtumapaikalla on liikenteenohjaus.

Pirkanmaan pelastuslaitokselta kerrotaan, että kaksiosainen rekka oli kyntänyt ojanpientaretta ja jäänyt puoliksi pystyyn ojaan eikä sitä saada pois ilman hinaajaa tai nosturia. Onnettomuus ei aiheuttanut henkilövahinkoja.

Tampereen tieliikennekeskus kertoi kello 18.12 aikaan, että ajokaista on yhä suljettuna.

Uutinen päivittyy.