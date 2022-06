Kuhmoisten hammashoito ajautui surkeaan jamaan – nyt tilanteen toivotaan korjaantuvan: ”Vaihtoehto on kalliimpi, mutta myös riskittömämpi”

Kuhmoisten kunnan suun terveydenhuollon tilanne ja pitkät jonot puhuttavat kuntalaisten keskuudessa. Jämsän kaupungin hallintoylilääkäri kertoo, että helmikuussa haastavaksi muuttunut tilanne on paranemassa kesän aikana.

Aamulehti

Kuhmoisten kunnallinen hammashoito, erityisesti hammaslääkärin puuttuminen, on puhuttanut asukkaiden keskuudessa viime aikoina.

Paikallisessa sosiaalisen median ryhmässä asukkaat kertovat peruutetuista ajoista ja ajan saamisesta vasta useamman kuukauden päähän. Samassa keskusteluketjussa vertaillaan käytettyjen yksityisen hammaslääkärin hintoja, kun aikaa ei ole saatu kunnalliselta puolelta.

Kuhmoisten kunnallisesta hammashuollosta vastaa Jämsän kaupunki. Jämsän hallintoylilääkäri Jyri Moilanen kertoo, että Kuhmoisten suun terveydenhuollon tilanne muuttui akuutiksi yllättäen helmikuussa, jolloin 80-prosenttista työaikaa tehnyt hammaslääkäri jätti tehtävänsä.

Moilanen sanoo, että Kuhmoinen ei ole kevään aikana ollut täysin ilman hammaslääkäriä, mutta aikoja on ollut tarjolla niukasti.

”Kun hammaslääkäri jää pois pisteeltä, jossa työskentelee yksi tai vajaa yksi hammaslääkäriä, näkyy se hieman eri tavoin kuin pisteellä, jossa työskentelee kymmenen hammaslääkäriä”, Moilanen toteaa.

Hän kertoo, että ostopalveluna toiminut hammaslääkäri on tehnyt kunnassa 40-prosenttista työaikaa. Lisäksi akuuttiaikoja on ostettu Jämsässä toimivalta, yksityiseltä hammaslääkäriasemalta. Moilanen sanoo, että tieto järjestelystä on ollut ainakin Kuhmoisten kunnan johdolla. Hänellä ei kuitenkaan ole tietoa siitä, kuinka kuntalaisia on asiasta tiedotettu.

Käytännössä ainoa keino

Kevään aikana Kuhmoisten hammaslääkärijono on kasvanut niin, että seuraavat vapaat kiireettömät ajat hammaslääkäriin löytyvät syksyltä. Moilasen mukaan tilanne ei ole missään nimessä optimaalinen. Hän sanoo, että tavoitteena ja toiveena on, että jonotilannetta saadaan kirittyä loppuvuoden aikana.

Haastavan kevään jälkeen tilanne on Moilasen mukaan muuttumassa kesäkuun puolivälissä. Tällöin Kuhmoisissa aloittaa ostopalveluna hankittu hammaslääkäri. Hammaslääkäri tekee kunnassa 80-prosenttista työaikaa.

Moilasen mukaan ostopalveluna hankittu hammaslääkäri tulee noin 15–20 prosenttia kalliimmaksi kuin se, että kunta olisi palkannut oman hammaslääkärin. ”Tämän mallin vaihtoehto on kalliimpi, mutta myös riskittömämpi, kun esimerkiksi sairauslomia ei tule.”

Käytännössä ostopalvelu on ollut Kuhmoisissa ainoa vaihtoehto saada oma hammaslääkäri. ”Koko ala on ongelmallinen. Vaikeaa ei ole ainoastaan saada hammaslääkäreitä. Pulaa on lisäksi suuhygienisteistä sekä hammashoitajista, ja tämä näkyy kaikilla paikkakunnilla, jossa ei varsinaisesti kouluteta ihmisiä.”

Alan osaajapula huolestuttaa Moilasta. ”Suun terveydestä pitäisi pitää huolta, sillä tällä on vaikutuksia myös muihin mahdollisiin terveysongelmiin. Myös esimerkiksi leikkausten tekeminen on hankalaa, jos suun terveydenhuolto ei ole kunnossa.”