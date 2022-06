Main ContentPlaceholder

Pirkanmaalta löytyy Suomen virallinen juhannuskaupunki, jolla on yllättävän suosittu vetonaula: ”Ollut joka vuosi ammuttuna ihan täyteen”

Juhannus on monelle suomalaiselle kesän kohokohta ja vuoden tärkein juhlapyhä, mutta Virroilla sillä on aivan erityinen merkitys. Virtain kaupunki julistautui Suomen juhannuskaupungiksi yli 20 vuotta sitten, ja tavaramerkille on haettu taas jatkoa seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi.

Virtain kaupungin kulttuurisihteeri Päivi Ylimyksen mielestä Virroilla tiivistyy suomalaisen juhannuksen ydin, jonka vuoksi Suomen juhannuskaupungin asemasta on tehty Virtain virallinen tavaramerkki.

Aamulehti, Virrat Virtain kaupungin kulttuurisihteeri Päivi Ylimyksen mukaan paikallisten puheissa oli kuultavissa soraääniä vuonna 2000, kun Virrat oli hakenut tavaramerkkiä Suomen virallisena juhannuskaupunkina. ”Se oli sellaista tyypillistä suomalaista alemmuuden tunnetta, ja ihmeteltiin, mikä juhannuskaupunki tämä nyt muka on. Kymmenen vuoden jälkeen oli kuitenkin eri ääni kellossa”, Ylimys kertoo.