Lempäälän jäähalliin odotetaan illaksi satoja ihmisiä kannustamaan leijonia ja erityisesti Lempäälästä kotoisin olevaa Marko Anttilaa.

Ensimäistä kertaa vuoden 2019 miesten jääkiekon MM-kisojen loppuottelun yhteydessä järjestetty niin kutsuttu ”Mörkö-Studio”, eli Suomen finaalipelin kisakatsomo, järjestetään jälleen tänään Lempäälän jäähallissa.

Ajatus kisakatsomosta lähti urheiluseura Lempäälän Toivot ry:n puheenjohtajan ja katsomon järjestäjänä toimivan Jussi-Pekka Okeron mukaan alun perin Facebookin paikallisryhmästä. ”Joku siellä kyseli, että onko Lempäälässä jotain isompaa kuin ravintolan katsomoa, niin siinä kaverin kanssa todettiin, että meidän seurahan voi tämän ottaa hoitaakseen.”

Vuoden 2019 kisakatsomo nimettiin Lempäälästä kotoisin olevan Marko ”Mörkö” Anttilan mukaan ”Mörkö-Studioksi”, mutta tällä kertaa on toisin. ”Me ei saada enää käyttää nimeä ”Mörkö-Studio”, vaikka itse sen keksimme.”

Syynä on Okeron mukaan byrokratia kisojen televisio-oikeudet hallitsevan MTV:n ja kisastudion järjestävän tahon välillä. Nyt tapahtuman nimi on LeTo-studio järjestävän seuran mukaan.

Tältä näytti Lempäälän jäähalissa vuonna 2019. Myös silloin hallissa jännitettiin Leijonien MM-kultaa.

Ihmiset seurasivat Suomen ja Kanadan välistä loppuottelua miesten jääkiekon MM-kilpailuissa Lempäälän jäähallin kisakatsomossa eli ”Mörkö-Studiossa” 26. toukokuuta 2019.

Satoja kiekkofaneja paikalle

Lempäälän jäähallin kapasiteetti on Okeron mukaan noin tuhat henkeä, mutta aivan niin montaa leijonafania ei ole kisakatsomoon hänen mukaansa odotettavissa. ”Viimeksi vuonna 2019 oli 350, ellei jopa 400 henkeä. En osaa sanoa paljonko tänään tulee, toivotaan, että saman verran.”

Tapahtuma on Okeron mukaan ilmainen ja koko perheelle suunnattu. Ottelua katsotaan hallin tulostaululta hallin lattialla olevan rullakiekkomaton päältä sekä katsomoilta.

Erityisesti lempääläisiä kiinnostaa Okeron mukaan Suomen jääkiekkomaajoukkueen ohella ”oman kylän poika” eli Anttila. ”Jos ei Marko tuolla olisi, niin tuskin järjestettäisiin ihan vain MM-kisakatsomoa, että kyllä Marko se syy on.”

Vuonna 2019 Lempäälän jäähalli nimettiin väliaikaisesti Mörkö-areenaksi, mutta tänä vuonna päätettiin toisin. Hallilla on nimisopimus Kiekkobussi oy:n kanssa, minkä myötä hallin markkinointinimi on Kiekkobussi Areena.

Mörkö on tuttu näky jäähallissa

Kisakatsomo hallissa siis järjestetään vuoden 2019 tapaan, mutta toisin kuin silloin, tänä vuonna hallin nimeä ei vaihdeta väliaikaisesti Mörkö-areenaksi, kertoo Lempäälän jäähallin eli Kiekkobussi Areenan toimitusjohtaja Sami Pursiainen.

Lempäälän Kisan (LeKi) kasvattina Marko Anttilalla on joka tapauksessa läheinen suhde Lempäälän jäähalliin, jossa häntä nähdään Pursiaisen mukaan erityisesti kesäisin. ”Viimeisten vuosien aikana hän on käytännössä kesäisin käynyt jäällä treenaamassa. Sen lisäksi LeKi-junioreiden kanssa hänellä on yhteistyötä.”

Lempäälän jäähallissa järjestetään esimerkiksi tänä keväänä lapsille suunnattu Markon ja Jennin kiekkokoulu, jota vetää Anttilan lisäksi Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueen kapteeni Jenni Hiirikoski, joka on niin ikään kotoisin Lempäälästä.

Vaikka hallin nimeä ei ainakaan toistaiseksi ole muutettu, on hallille vievä kadunpätkä kuitenkin nimetty Kapteenienkaduksi leijonakapteenien kunniaksi.

Lempääläisiä kiekkoilijoita tultaneen tavalla tai toisella Pursiaisen mukaan muistamaan myös myöhemmin esimerkiksi kapteenien kiekkokoulun aikaan. ”Aika näyttää, mitä sitten keksitään.”