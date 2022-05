Keskeltä metsää löytyi valtava kasa eläinten raatoja Ruovedellä – Metsästäjä: ”Täysin luonnollinen näky”

Helvetinjärven kansallispuiston kupeesta löytynyt raatokasa voi olla syntynyt monesta eri syystä.

Aamulehden lukija törmäsi varsin makaaberiin näkyyn Ruovedellä: keskeltä metsää löytyi iso kasa eläinten raatoja. Jutussa on kuvia raatokasasta.

Lukijan mukaan kasassa oli muun muassa useamman hirven ja ketun jäänteet. Raadot löytyivät aivan Helvetinjärven kansallispuiston eteläreunan tuntumasta.

Metsähallituksen erätarkastaja Heikki Taipaleen mukaan kyseessä voi olla viime syksyisten metsästysreissujen nylkyjätteet, jotka on jätetty luonnon hävitettäväksi.

”Tämä on metsästyksessä ihan peruskäytäntö, vaikka jotkut metsästäjät myös hautaavat nylkyjätteensä. Mutta ihan varmuudella en pysty sanomaan, onko tässä tapauksessa juuri jätteistä kyse.”

Ruoveden riistanhoitoyhdistyksen varapuheenjohtaja Pekka Kojolan mukaan raadot voivat olla myös kolarien tai petojen jäljiltä.

Kasassa oli usean eri eläimen jäänteet.

”Teiden vierille kuolleille raadoille voidaan tehdä tällä lailla. Sijainnin perusteella veikkaisin kuitenkin, että kasa on susien tekosia, sillä ne repivät hirviä näin, että karvaa löytyy joka puolelta.”

Myös yhdistyksen toiminnanohjaaja Juhani Sillanpää näkee kasassa petojen tassunjäljet.

”Ei kukaan metsästäjä ole tähän aikaan ainakaan nylkemässä. Epäilen, että raadot ovat ilveksen tai suden tekosia.”

Metsästäjien mukaan näky on kuitenkin täysin luonnollinen.

”Mikä on luonnollista, se luontoon palaa. Esimerkiksi korpit, supikoirat ja hajottajat palauttavat eläinten jäänteet luonnon kiertokulkuun. On siis hyvin tavallista löytää metsästä tällaisia kasoja. Voihan se toki tuntua kummalliselta sellaiselle ihmiselle, joka on luonnosta vieraantuneempi”, Kojola pohtii.