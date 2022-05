Pirkanmaan kokoomus ja rkp solmivat historiallisen vaaliliiton ensi vuoden eduskuntavaaleissa – ”Olemme luottavaisin mielin ja kutkuttavin odotuksin”

Kokoomus ja ruotsalainen kansanpuolue (rkp) lyöttäytyvät yhteen Pirkanmaan vaalipiirissä tulevissa eduskuntavaaleissa. Rkp asettaa yhden ehdokkaan ja kokoomus yhdeksäntoista.

Aamulehti

Kokoomus ja rkp solmivat Pirkanmaalla vaaliliiton vuoden 2023 eduskuntavaaleissa. Liitosta sovittiin kokoomuksen piirikokouksessa torstai-iltana Tampereella. Kyseessä on molemmille puolueille ensimmäinen vaaliliitto Pirkanmaan vaalipiirissä eduskuntavaaleissa. Rkp asettaa yhden ehdokkaan ja kokoomus 19.

”Aloite tuli rkp:n puolelta, mutta kokoomuksen osalta päätös oli yksimielinen. Rkp:n ehdokas tuo rikkautta ehdokaslistallemme. Tässä tapauksessa voidaan nähdä, että ehdokas saa omat äänestäjänsä liikkeelle, ja ei pelkästään kielikysymyksen takia, vaan oman profiilinsa osalta”, Pirkanmaan kokoomuksen toiminnanjohtaja Jari Porraslampi sanoo.

”Rkp on tehnyt monia kymmeniä vuosia yhteistyötä kokoomuksen kanssa Tampereella, ja tämä on jatkumo sille yhteistyölle. Liitto on historiallinen, ja olen todella kiitollinen ja iloinen”, rkp:n yhteispiirin toiminnanjohtaja Åsa Gustafsson sanoo.

Gustafssonin mukaan molemmilla puolueilla tulee olemaan omat vaaliohjelmansa, mutta vaalikampanjaa tehdään yhteistyössä.

”On monia asioita, joissa rkp:llä ja kokoomuksella on yhtenevät ajatukset sekä arvomaailma. Totta kai on myös tiettyjä poikkeuksia, joista rkp:n ehdokas tarjoaa äänestäjille vaihtoehdon, jota ei ole kokoomuksen joukossa”, Gustafsson sanoo.

"Mielenkiinnolla katsomme, miten liitto toimii. Olemme luottavaisin mielin ja kutkuttavin odotuksin, mihin se johtaa kokonaispisteiden osalta. Toki tämä edellyttää kokoomuksen puoluehallituksen hyväksyntää, mutta en näe, miksei menisi läpi, kun piiri on tällaisen ratkaisun tehnyt", Pirkanmaan kokoomuksen puheenjohtaja Aleksi Jäntti sanoo.