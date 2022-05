Ylöjärvellä vanhempia ei kutsuttu koulujen kevätjuhliin koronaan vedoten – Palauteryöppy kaupungin johdolle muutti linjauksen

Ylöjärvellä vanhemmat hämmästyivät, kun heidän osallistumistaan koulujen kevätjuhliin oltiin rajoittamassa maalis-huhtikuun koronatilanteen perusteella.

Aamulehti

Ylöjärvellä puhuttavat koulujen lähestyvät kevätjuhlat. Rehtorikokouksessa linjattiin aiemmin keväällä, etteivät vanhemmat saa tulla peruskoulujen kevätjuhliin. Kaupungin sivistysjohtajan Matti Hurstin mukaan päätös perustui maalis-huhtikuun aikaiseen koronatilanteeseen.

Tänään keskiviikkona perusopetuksen johdossa kuitenkin linjattiin, että vanhemmat ovat tervetulleita lastensa juhliin kouluille. Päätökseen vaikutti palauteryöppy vanhemmilta. Se kohdistui Hurstin mukaan kaupungin ylimpään johtoon.

”Sitä sai kaupunginjohtaja, valtuuston puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Sen takia tehtiin tilannearvio uudelleen. Keskustelimme kaupungin ylimmän johdon kanssa ja viesti oli, että vanhemmat voivat osallistua”, hän sanoo.

Hurstin mukaan ihmetystä herätti se, ettei koronatilanne rajoita enää muita tapahtumia, mutta vanhempia ei silti ole kutsuttu lastensa kevätjuhliin. Koulujen lukuvuosi päättyy 4. kesäkuuta.

Eroja koulujen välillä

Jo ilman koronaakin tilajärjestelyt voivat Hurstin mukaan aiheuttaa vaikeuksia vanhempien mukaan kutsumisessa, sillä kaikki eivät välttämättä mahdu saliin.

”Melkein se menee niin, että jos saliin jää tilaa, niin nopeat syövät hitaat”, Hursti sanoo.

Hänen mukaansa monelle vanhemmalle on kuitenkin itse juhlaa tärkeämpää se, että ylipäätään pääsee lapsen mukana koululle lukuvuoden päätöspäivinä. Moni saattaa haluta esimerkiksi mukaan luokkaan todistuksenjakoon ja vaihtamaan muutaman sanasen.

Esimerkiksi Ylöjärven yhtenäiskoulussa on yli 700 oppilasta. Vieressä on urheilutalo, jota voidaan hyödyntää kevätjuhlien järjestämiseen. Sen sijaan esimerkiksi Kauraslammen koulussa järjestelyitä täytyy tilojen vuoksi miettiä enemmän. Koulussa on paljon oppilaita, kolme toimipistettä eikä yhtään kovin isoa salia.

Siivikkalan koulussa vanhemmat ehdittiin jo kertaalleen kutsua kevätjuhlaan informaatiokatkoksen vuoksi. Sitten kutsu peruttiin. Sitten se lähetettiin uudelleen, kun linjaus muuttui.

Tampereella tila loppuu kesken

Tampereella ei ole koulujen kevätjuhliin erillistä kaupunkitasoista ohjeistusta, vaan koulut päättävät itse juhlien järjestämisestä.

Esimerkiksi Takahuhdin koulu ei ota vanhempia ollenkaan mukaan kevätjuhliin tilan puutteen vuoksi. Yhtenäiskoulussa on oppilaita noin 1 100.

”Osa ikäluokista on niin suuria, ettei huoltajien mukaan tuloa voi turvallisesti järjestää. Jo 7.–9.-luokkien juhlissakin osa on tuolla aulassa katsomassa, kun ei saliin mahdu”, rehtori Sami Nykänen sanoo.

Nykäsen mukaan ensi lukuvuonna juhlat pyritään järjestämään joulun alla ja keväällä niin, että myös vanhempia pääsee mukaan. Järjestelyistä on tehty hahmotelmaa, mutta tarkempaa suunnitelmaa hän ei halua vielä kertoa.

Takahuhdin koulu toimii kolmessa eri rakennuksessa. Osa ryhmistä on Nykäsen mukaan sen kokoisia, että niissä vanhemmat voitaisiin kutsua mukaan. Niin ei kuitenkaan haluta tasapuolisuuden nimissä tehdä.

”Jonkin verran palautetta on tullut, mutta tässä tilanteessa ei voi mitään. Tämä vuosi mennään näin ja ensi vuonna toisin”, hän sanoo.