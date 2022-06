Yhteydenotot johtivat yli kahden vuoden valvontaan Kangasalla ja Pälkäneellä – Tällaisia ongelmia avin raportti paljasti sote-palveluissa

Kangasalan ja Pälkäneen sosiaali- ja terveyspalveluista tehdyt lukuisat kantelut ja epäkohtailmoitukset johtivat lopulta aluehallintoviraston yli kaksi vuotta kestäneeseen valvontajaksoon.

Kangasalan kaupungin ja Pälkäneen kunnan yhteistoiminta-alueen terveyspalveluista tehtiin vuoden 2019 aikana useita kanteluita ja epäkohtailmoituksia Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle (avi).

Tehdyt ilmoitukset käsittelivät sosiaali- ja terveydenhuollon rakennetta sekä hoito- ja hoivaketjujen valvonnan ja palveluiden saatavuuden toteutumista.

Ilmoituksen johtivat lopulta avin yli kaksi vuotta kestäneeseen valvontajaksoon Kangasalla ja Pälkäneellä. Valvonta alkoi loppuvuodesta 2019 ja päättyi keväällä 2022. Raportti ja päätös asiassa julkaistiin 15. toukokuuta.

Antamassaan päätöksessä avi kertoo antaneensa esimerkiksi kaupungille hallinnollista ohjausta palveluiden järjestämisestä sekä tiedottamisesta. Kaupunki sai myös huomautuksen välittömän yhteyden saamisesta.

Vapaita aikoja ei ollut

Avin seuranta koski esimerkiksi psykologi- ja puheterapeutti palveluita, kiireettömän hoitoon pääsyn yhdenvertaista toteutumista sekä välitöntä yhteydensaantia.

Avi ei kerro kuinka monta ilmoitusta oli tehty ennen kuin seuranta aloitettiin. Ilmoituksia tehtiin myös sen jälkeen, kun valvonta oli aloitettu.

Esimerkiksi helmikuussa 2020 avi sai ilmoituksen hoitoon pääsyn ongelmista Luopioisten terveysasemalla. Ilmoituksen mukaan jonot olivat tällöin huomattavasti pidemmät kuin muilla alueen terveysasemilla.

Lokakuussa 2020 ilmoitus tuli jälleen Luopioisten terveysaseman haastavasta jonotilanteesta. Ilmoittaja kertoi tällöin odottaneensa puhelimessa monta tuntia saadakseen yhteyden terveyskeskukseen. Myöskään takaisinsoittopalvelu ei ilmoittajan mukaan toiminut.

Raportti paljastaa, että kyse ei todennäköisesti ollut yksittäistapauksista.

Esimerkiksi marraskuussa 2021 avi sai tiedon, että kaikki kiireettömät ajat joulukuun loppuun saakka oli varattu. 12. tammikuuta terveysasemalta kerrottiin, että kaikki kiireettömät ajat on annettu maaliskuun loppuun asti. Edelleenkään huhtikuun alussa kiireettömiä aikoja ei ollut saatavilla ennen 8. elokuuta päättyvää kesäsulun alkua.

Takaisinsoittopalvelussa epäloogisuuksia

Avi selvitti laajasti terveysasemien ajanvaraus- ja takaisinsoittopalvelun toimivuutta.

Kangasalan toimittamissa teleoperaattoreiden tilastoraporteissa on epäloogisuuksia, joiden takia ei pystytty luotettavasti laskemaan, onko välittömän yhteydensaannin vähimmäisvaatimuksen raja-arvo toteutunut.

Raportin mukaan esimerkiksi viime vuoden helmikuun 22. päivänä jätettyjä takaisinsoittopyyntöjä oli 150. Saman päivän aikana takaisinsoittoja käsiteltiin kuitenkin 224 ja lisäksi 142 sellaista takaisinsoittoa, joita ei oltu jätetty samana päivänä.

Raportista käy kuitenkin ilmi, että syyskuun 2021 aikana saman päivän aikana tulleita takaisinsoittoja jäi käsittelemättä 459. Tämän vuoden helmikuun viimeisellä viikolla yhteensä 391.

Avi toteaa, että näiden numeroiden valossa terveydenhuoltolain edellyttämä välitön yhteydensaanti ei ole toteutunut useissa sadoissa tapauksissa.

Tilannetta korjattu

Kangasalan kaupunki johtava ylilääkäri Tiina Viitaniemi kertoo, että sekä kaupungin terveys- että sosiaalipalveluissa on laitettu asioita kuntoon seurantajakson aikana.

Viitaniemi kertoo, että esimerkiksi takaisinsoittopalvelussa ja sen tilastoinnissa viime syksynä ilmenneet haasteet ja epäloogisuudet on saatu pääosin korjattua. Epäloogisuudet liittyivät viime syksyisen operaattorivaihdoksen teknisiin ongelmiin.

Viitaniemi sanoo, että terveysasemille tuli avi:lle raportoidulla helmikuun viikolla yhteensä 1 469 puhelua. Hän sanoo, että tällöin kaikkiin kiireellisiin puheluihin vastattiin samana päivänä. Kiireettömiin puheluihin vastattiin samana tai viimeistään kolmantena arkipäivänä 94 prosenttisesti. Kolmen vuorokauden aikaraja ylittyi helmikuun seurantaviikolla yhdellä terveysasemista.

Myös perheneuvolan alaisuudessa toimivien psykologi- ja puheterapiapalveluiden ongelmat on korjattu lisäämällä resurssia sekä tekemällä muutoksia toimintatapoihin.

Viitaniemi pitää harmillisena, että avi antoi takaisinsoittopalvelusta huomautuksen. Terveydenhuoltolaki sanoo, että hoidon tarpeen arvio on tehtävä viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa, jos kyseessä ei ole kiireellinen asia. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan yhteys terveydenhuoltoon on saatava välittömästi, jos asiakas sitä tarvitsee.

Viitaniemi sanoo, että jos asiakas on arvioinut kyseessä olevan kiireellinen asia, hänelle on soitettu takaisin samana päivänä. Jos asia ei ole ollut asiakkaan arvion mukaan kiireellinen, takaisinsoitto on tapahtunut kolmen arkipäivän sisällä ja tämä on näkynyt tilastoissa.

Resurssivaje heikensi tilannetta viime syksynä

Viime syksynä haasteita toi myös pandemian vilkas vaihe. Tällöin jouduttiin sulkemaan hoitajien kiireetöntä vastaanottoa, jotta kiireellinen hoito ja päivystystoiminta saatiin turvattua.

”Tällöin meillä oli vajetta sijaisista ja myös aika-ajoin terveysasemien hoitajien vakansseja oli täyttämättä. Nyt tilanne on tältä osin parempi ja esimerkiksi kaikki vakanssit on täytetty.”

Viitaniemi sanoo, että jonkin verran päänvaivaa on aiheuttanut yhdenvertaisuuden toteutuminen terveysasemien välillä. Tätä on pohdittu terveyspalveluissa laajasti.

”Meillä on yhteistoiminta-alueella yhteensä kuusi terveysasemaa, joissa suurimmassa on kymmenen lääkäriä ja pienimmässä yksi vakituinen ja yksi osa-aikainen. On selvää, että toiminnan järjestäminen pienillä terveysasemilla on mahdotonta niin, että aina vakituisen lääkärin poissa ollessa, olisi sijainen paikalla, sillä esimerkiksi vastavalmistunut sijaislääkäri ei voi tehdä työtä ilman kokeneen lääkärin tukea.”

Viitaniemi pitää harmillisena sitä, että Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalvelut joutuivat pitkän seurannan kohteeksi.

Hän kuitenkin sanoo, että viranomaisvalvonta on yksi tärkeä tapa todentaa sitä, että terveydenhuolto on luotettavaa.

Viitaniemi korostaa, että oikeusvaltion toimintaan kuuluu, että kansalaisella on oikeus tehdä ilmoituksia.

”On totta, että olen itsekin kirjoittanut useita selvityksiä ajassa, jossa kalenteri on jo täysi. On totta, että näiden tekeminen vie aikaa pois muusta.”

Kaupunkilaiset kehuvat terveyspalveluita

Kävimme viime viikon keskiviikkona aamupäivällä Kangasalan pääterveysasemalla kysymässä, kuinka nopeasti kaupunkilaiset ovat päässeet hoitoon.

Kysyimme asiaa viideltä kaupunkilaiselta, jotka olivat menossa tai tulossa terveyspalveluihin.

Sakari Helimäki kävi paikkauttamassa hampaansa kangasalan terveyskeskuksessa keskiviikkona aamupäivällä. Helimäki kertoi varanneensa ajan aikaisemmin viikolla ja hoitoon hän pääsi parissa päivässä. ”Omasta mielestäni terveyspalvelut toimivat hyvin ja aina olen päässyt hoitoon ja myös takaisinsoittopalvelu on toiminut”, Helimäki kertoi.

7,5 kuukauden ikäinen Vuola Ylimartimo sekä Katri Ylimartimo kävivät Kangasalan terveysasemalla keskiviikkona aamupäivällä. Katri Ylimartimo kertoi, että he kävivät terveysasemalla hakemassa maksusitoumuksen. Ylimartimo kertoi, että hänen kokemuksiensa mukaan kaupungin julkinen terveydenhuolto toimii hyvin ja myös esimerkiksi takaisinsoittopalvelu on toiminut aina.

Raija Pessi saapui Kangasalan terveysasemalle keskiviikkona verikokeiden takia. Pessi kertoi, että oli varannut myös näytteenottoajan puhelimitse verkkopalveun sijaan. Pessi kertoi, että puhelimella saa nykyisin yhteyden nopeasti, vaikka näin ei ole aina ollut. Pessi kertoo, että ennen tämän vuoden kevättä, takaisinsoitto saattoi viipyä tai puhelimeen ei ole vastattu lainkaan.

Tyytyväinen kaupungin terveyspalveluihin on myös Elisa Valavaara. Hän kertoi, että takaisinsoitto on toiminut aina nopeasti ja ajan on saanut varattua kohtuullisen nopeasti. Myös keskiviikon aika oli järjestynyt nopeasti. Valavaara kerto olleensa yhteydessä aamulla ja vapaa sairaanhoitajan kiireaika löytyi jo aamupäivältä.