Peräti seitsemässä Pirkanmaan kunnassa jo täystyöllisyys – ”Nyt näyttää oikeastaan aika positiiviselta”

Työllisyyden myönteinen kehitys jatkui Pirkanmaalla huhtikuussa. Työttömiä työnhakijoita oli miltei kolmannes vähemmän kuin vuotta aiemmin. Myös avoimien uusien työpaikkojen osalta tilanne näyttää valoisalta.

Työllisyys on kehittynyt Pirkanmaalla suotuisaan suuntaan, ilmenee Pirkanmaan ely-keskuksen tuoreesta työllisyyskatsauksesta. Huhtikuussa Pirkanmaalla oli työttömiä työnhakijoita miltei kolmannes, yli 8 100 henkeä, vähemmän kuin vuotta aiemmin.

”Nyt näyttää oikeastaan aika positiiviselta”, summaa ennakointiasiantuntija Juha Salminen Pirkanmaan ely-keskuksesta. ”Vaikka aina on todettava, että yksilötasollahan se ei välttämättä siltä näytä.”

Työttömyysaste oli Pirkanmaalla huhtikuussa 8,1 prosenttia. Lukema on Suomen maakunnista kolmanneksi matalin. Vain Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla työttömyys oli matalampaa. Koko maan osalta keskimääräinen työttömyysaste oli 9,1 prosenttia.

Peräti seitsemässä Pirkanmaan kunnassa työttömyysaste painui huhtikuussa alle kuuden prosentin. Matalin työttömyysaste oli Vesilahdella, missä työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 5,1 prosenttia. Salmisen mukaan voidaan puhua jo täystyöllisyydestä.

”Nykykriteereillä voidaan näin puhua. Ennen puhuttiin 3–4 prosentista, mutta työn tekemisen kulttuuri on muuttunut niin, että alle kuuden prosentin aletaan jo olla lähellä täystyöllisyyttä.”

Avoimia paikkoja paljon

Salminen nostaa positiiviseksi asiaksi tuoreesta katsauksesta myös uusien avointen työpaikkojen määrän. Huhtikuussa niitä oli yli 14 000. Määrä on 61 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten. Noin neljännes työpaikoista oli palvelu- ja myyntityön alalta.

”Aikoinaan puhuttiin, että 4 000–5 000 uutta avointa työpaikkaa olisi jo valtava määrä”, Salminen sanoo. ”Nyt tämä paikkojen määrän kehitys on jatkunut jo toista vuotta poikkeuksellisen suurena.”

Salmisen mukaan huhtikuun avoimista uusista työpaikoista noin kaksi kolmasosaa oli yli puoli vuotta kestäviä työsuhteita. ”Yrittäjäpohjaisia tai provisiopalkkaisia työsuhteita oli vain noin viisi prosenttia. Valtaosa oli pitkäkestoisia, eikä vain keikkatöitä.”

Huolestuttavammaksi muutokseksi Salminen nimeää yli kaksi vuotta työttömänä olleiden määrän nousun. Huhtikuussa heitä oli 777 eli noin 29 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. ”Yli vuoden työttömänä olleiden määrä on tullut hieman alaspäin, mikä on hyvä asia. Mutta kyllä siellä on kasaumaa, joka tuottaa haasteita.”

Mitä? Työllisyys Pirkanmaalla huhtikuussa Työttömiä työnhakijoita oli 20 235. Määrä laski maaliskuusta yli 1 100 ihmisellä ja huhtikuusta 2021 yli 8 100 ihmisellä. Matalin työttömyysaste oli Vesilahdella (5,1 prosenttia), korkein Kuhmoisissa (11,6 prosenttia). Tampereen työttömyysaste oli 9,6 prosenttia. Eniten työttömiä oli palvelu- ja myyntityön sekä rakennus-, korjaus-, ja valmistustyön ammattiryhmissä. Työttömistä työnhakijoista 58 prosenttia oli miehiä. Työttömien miesten määrä kuitenkin laski vuoden takaisesta 26 prosenttia. Alle 20­-vuotiaiden ja alle 25­-vuotiaiden työttömyys helpottui merkittävästi. Lähde: Pirkanmaan ely-keskus, työllisyyskatsaus huhtikuu 2022.

”Paranee entisestään”

Juha Salminen ennakoi työllisyyden kehittyvän Pirkanmaalla myönteiseen suuntaan myös toukokuussa. ”Tulemme menemään reilusti alle 20 000 työttömän työnhakijan”, Salminen arvioi. Huhtikuussa työttömiä työnhakijoita oli Pirkanmaalla yhteensä 20 235.

Salminen muistuttaa, että kesä ja kausivaihtelu tuovat yleensä työllisyystilastoihin myönteisen piikin. Työllisten määrän nousua kesäisin selittävät pitkälti kesätyöt.

Syksyn osalta näkymiä on Salmisen mukaan vaikea arvioida. Etenkin murros energiamarkkinoilla, pörssin heilahtelu ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa vaikeuttavat ennakointia.

”Veikkaan kuitenkin, ja olen lukujakin katsellut, että tilanne paranee entisestään.”