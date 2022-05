Juuri nyt: Hälytys suuresta rakennuspalosta Ylisen kuntoutuskeskukselle

Aamulehti

Pirkanmaan pelastuslaitos on saanut hälytyksen suuresta rakennuspalosta Ylisen kuntoutuskeskukselle Ylöjärvellä.

Hälytys tuli kello 6.21. Hälytys tuli ensin keskisuuresta rakennuspalosta, mutta muuttui pian suureksi. Paikalle on lähtenyt useita pelastuslaitoksen yksiköitä.

Ylisen entinen kehitysvammaisten kuntoutuskeskus on nykyisin tyhjillään. Keskus tyhjeni vuonna 2015, kun toiminta siirtyi Pitkäänniemeen. Alueella on yli 20 erillisrakennusta, joista kolme on suojeltuja. Maa-alueen laajuus on noin 18 hehtaaria.

Tämä on päivittyvä uutinen.