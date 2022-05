Tampere asetti Rosendahlin alueelle liikennerajoituksia – ”Hotellissa majoittuu MM-pelaajia ja nuoriso on käynyt alueella polttamassa kumia”, perustelee poliisi

Perjantai-ilta oli poliisin näkökulmasta toistaiseksi kiireisin kisapäivä.

Aamulehti

Tampereen kaupunki on asettanut liikennerajoituksia Rosendahlin ja Jalkasaarentien alueelle: perjantaisin ja lauantaisin kello 18–08 alueella ei saa ajaa moottoriajoneuvoilla.

Kielto ei koske alueen asukkaita, alueen hotellin asukkaita eikä MM2022-erikoisluvan saaneita. Poliisi valvoo kiellon noudattamista.

Komisario Ari Aron mukaan kielto asetettiin kahdesta syystä.

”Hotellissa majoittuu pelaajia. Lisäksi alueen asukkailta on tullut paljon valituksia nuorisosta, joka on käynyt alueella iltaisin polttamassa kumia ja soittamassa musiikkia niin kovalla, että asukkaat ovat häiriintyneet.”

Kielto on voimassa 5. kesäkuuta saakka.

”Havaittavissa hienoa karnevaalitunnelmaa”

Pirkanmaan poliisilla oli viime vuorokauden aikana yhteensä 400 hälytystehtävää. Komisario Aron mukaan eilinen olikin poliisin näkökulmasta kiireisin kisapäivä.

”Mutta vain kymmenen näistä tehtävistä liittyi selkeästi MM-kisoihin eli tapahtui fan zoneilla tai niiden välittymässä läheisyydessä. Jokaisessa kymmenessä tehtävässä oli kyse häiriökäytöksestä: oli otettu liikaa juhlajuomaa eikä pystytty enää huolehtimaan itsestä.”

Muut 390 tehtävää koskivat komisarion mukaan ”perusperjantaisia” päihtymyksiä ja häiriökäytöksiä. Putkaan päätyi perjantaina yhteensä 15 päihtynyttä häiriökäyttäytyjää.

”Kiinniottojen määrä ei kuitenkaan poikennut normaalista keväisestä perjantaiyöstä”, komisario kertoo.

Suurimmilta ruuhkiltakin on Aron mukaan vältytty.

”Mitään isompia ruuhkia ei ole ollut, vaikka toki ennen pelejä on esiintynyt aina hieman ruuhkantynkää. Toki tuo areenan läheisyyden tiesulku on varmasti vaikuttanut asiaan. Näyttäisi kuitenkin siltä, että kisoja on tultu katsomaan aika paljon julkisilla.”

Aro toivoo hyvän kisatunnelman jatkuvan tänäänkin.

”Tänään on varmasti paljon väkeä liikkeellä, kun Suomi pelaa Itävaltaa vastaan iltapäivällä ja on niin komea kelikin. Kisaturistit ovat kuitenkin hyvällä tuulella ja havaittavissa on hienoa karnevaalitunnelmaa. Toivottavasti tilanne siis jatkuu poliisin näkökulmasta rauhallisesti.”