Aamulehti

Punkalaitumella on syttynyt tulipalo teollisuushallissa. Pirkanmaan pelastuslaitoksen mukaan kivimurskain on syttynyt palamaan. Pelastuslaitoksen ensimmäiset yksiköt ovat kohteessa ja sammuttaminen on aloitettu.

Pelastuslaitos sai hälytyksen kello 16.46. aikaan osoitteeseen Nummenti. Tämän hetken tietojen mukaan onnettomuudessa ei ole sattunut henkilövahinkoja.

Aamulehti seuraa tilannetta.