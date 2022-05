Lempäälän Sääksjärvellä sijaitsevaan seurakuntataloon murtauduttiin rikkomalla ulko-ovi. Tekijän matkaan lähti elektroniikkaa.

Lempäälän uusi seurakuntatalo Satama otettiin käyttöön viime syksynä. Talolla on käytössä kameravalvontaa.

Lempäälän Sääksjärvellä on murtauduttu seurakuntatalo Satamaan torstai-illan ja perjantaiaamun välillä. Varkaan matkaan on lähtenyt elektroniikkaa: ainakin kannettava tietokone, pari puhelinta ja bluetooth-kaiutin.

”Voi sanoa, että ainakin useiden satojen eurojen edestä on viety tavaraa”, toteaa kiinteistöpäällikkö Karri Koivusilta Lempäälän seurakunnasta.

Koivusillan mukaan murron havaitsi perjantaina ennen aamukahdeksaa seurakuntatalolle ensimmäisenä tullut työntekijä. Sisälle taloon on mitä ilmeisimmin tultu ulko-ovesta.

”Tällaisia perinteisiä murtojälkiä on ollut. Ovi oli väännetty väkisin auki ja vähän peltistä lipastoa on väkisin avattu”, Koivusilta kertoo. Hänen mukaansa poliisi on käynyt paikalla.

”Äkkiä kuin akvaariossa”

Tekijä on saattanut tallentua valvontakameraan. Perjantaina aamupäivällä Koivusilta ei ollut vielä itse nähnyt kameroiden tallenteita. Paikalle odotettiin Lempäälän turvapalvelun väkeä, jotta tallenteisiin päästäisiin käsiksi.

Koivusillan mukaan vaikuttaa siltä, että tekijä on käynyt talossa vain yhdessä tilassa. Muuta ilkivaltaa ei ole tehty. Koivusilta arvelee, ettei tekijä ole viipynyt paikalla pitkään.

”Talossa on automaattovalot, jotka menevät päälle, kun täällä liikkuu. Tilassa on lisäksi isoja, huoneen korkuisia ikkunoita. Kun valot syttyvät, täällä on äkkiä kuin akvaariossa. Etenkin pimeän aikaan.”

Koivusillan mukaan alueelle murtauduttiin rakennustöiden aikaan kahdesti. Nyt kyseessä on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun taloon murtauduttiin tilojen käyttöön oton jälkeen.

Seurakuntatalo Sataman avajaisia vietettiin syyskuussa 2021. Uudessa, 550-neliöisessä seurakuntatalossa on muun muassa kerho- ja toimistotilat, seurakuntasali ja keittiö.