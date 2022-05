Rekrytori Ukraina -tapahtumat ovat tavoittaneet tähän mennessä yli 700 työnhakijaa Tampereella – Koulutetut juristit ja matemaatikot ovat hakeneet siivoojan paikkoja

Suomeen muuttaneita työnhakijoita autetaan monen tahon voimin Pirkanmaalla. Työpaikan löytäminen on hankalaa, kun suomalainen järjestelmä on vieras, eikä verkostoja ole.

Rekrytori Ukraina -tapahtuma on järjestetty jo kaksi kertaa Tampereella Finlaysonilla, 10. ja 17.5. Kuva 10.5. tapahtumasta. Kolmas tapahtuma järjestetään tiistaina 7. kesäkuuta, ja se kohdennetaan myös korkeakoulutetuille hakijoille esimerkiksi ict-alalla. ”Meidän päätavoitteemme on tarjota se kohtaaminen, kättely ja lopulta kutsu työhaastatteluun”, Tapahtuman tuottaja Mikko Honkala sanoo.

Aamulehti

Pirkanmaan te-toimiston johtaja Riku Immonen kertoo, että sen palveluihin Pirkanmaalla on kirjautunut alle 40 ukrainalaista työnhakijaa. Hän epäilee yhdeksi syyksi matalalle luvulle sitä, että Suomessa julkisen sektorin rooli työpaikan haussa voi olla vieras ulkomailta tuleville.

Ongelman on huomannut myös Tampereen kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja Mari Taverne. ”Ulkomailta tulevat henkilöt saavat vastaanottorahaa, eivätkä työmarkkinatukea. Tällöin he eivät välttämättä näe hyötyä ilmoittautua työnhakija-asiakkaaksi te-palveluihin”, Taverne sanoo.

”Rekrytoritapahtuma osoitti sen, että paras tapa töiden saamiseksi on hakeutua suoraan työnantajille”, Immonen sanoo.

Rekrytorit jatkuvat Tampereella

Immonen viittaa Tampereella Finlaysonilla jo kaksi kertaa järjestettyihin Rekrytori Ukraina -tapahtumiin, jotka tuottaa Honkalamedia Oy. Nimestään huolimatta tapahtumat ovat olleet avoimia kaikille työnhakijoille. Tapahtumien ajatuksena on ollut tarjota työnhakijoille mahdollisuus kohdata työnantajat matalalla kynnyksellä.

Tapahtumien tuottaja Mikko Honkala kertoo, että yhteensä tapahtumiin osallistui yli 700 ihmistä, joista noin 550 osallistui työnantajatapahtumiin ja loput tapahtumia pohjustaviin CV-kouluihin. Työnantajia tapahtumissa on ollut Honkalan mukaan noin viisikymmentä. Työnantajien lisäksi Rekrytori Ukraina -tapahtumissa on ollut edustaja esimerkiksi Kotimajoitusverkostosta.

Honkalalla ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka moni Rekrytoreilla kirjoitetuista työhakemuksista on johtanut työsopimukseen. Honkala kertoo, että osa yrityksistä on kuitenkin joutunut lähtemään tapahtumasta pois, koska hakemuksia on tullut niin paljon.

”Esimerkiksi koulutetut juristit, matemaatikot, kielitieteilijät ovat hakeneet siivoojan paikkoja, jotta pääsevät alkuun Suomessa. Hakijoiden oma-aloitteisuus on yllättänyt meidätkin. Kun he vain pääsevät kasvokkain työnantajan kanssa niin juttu tavallaan alkaa”, Honkala sanoo.

Haasteita työpaikan löytämisessä

Taverne sanoo, ettei suomen kielitaidon puuttuminen ole välttämättä ongelma työnhaussa, sillä osa työantajista on tottunut jo ennestään palkkaamaan maahan muuttaneita henkilöitä.

”Osassa tapauksista henkilön Ukrainassa hankkima työkokemus ja koulutustausta eivät kohtaa Suomen markkinoilla olevia työpaikkoja. Silloin henkilö tarvitsee usein suomen kielen opetusta, ennen kuin hän pystyy hakemaan oman alan töitä”, Taverne lisää.

Yhdeksi haasteeksi ukrainalaisten työnhakijoiden työllistämisessä Taverne mainitsee sen, ettei ulkomailta tulevilla ihmisillä ole Suomessa valmiina lainkaan verkostoja, joiden kautta töitä voisi löytyä. Tiedonsaannin parantamiseksi International House Tampere on tehnyt jaettavaksi printtimateriaalia ja ukrainankielistä viestintää, sekä pyrkinyt tavoittamaan myös yksityismajoituksessa olevat henkilöt.

Tampereen kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja Mari Taverne kertoo, että työnantajat olivat heti ukrainalaisten saavuttua aktiivisesti yhteydessä te-toimistoon, International House Tampereeseen ja vastaanottokeskuksiin. Taverne kuvattiin International House Tampereen tiloissa huhtikuussa.

Tukea myös vastaanottokeskuksista

Myös Tampereen vastaanottokeskuksessa tarjotaan apua työnhakuun liittyvissä kysymyksissä turvapaikanhakijoille ja tilapäisen suojelun piiriin kuuluville asiakkaille. Tampereen kaupungin mukaan maanantaina 16. toukokuuta Tampereella vastaanottokeskuksessa oli 175 Ukrainalaista.

Vastaanottokeskuksen johtaja Liisa Korkatti kertoo, että ensisijaiset keinot asiakkaiden auttamisessa ovat olleet esimerkiksi ohjaaminen ilmoittautumaan te-toimistoon työnhakijaksi tai Tampereen rekrytori-tapahtumiin. ”Ohjausta ja neuvontaa saa myös suoraan keskuksen ohjaajilta, sosiaalityöntekijöiltä tai sosiaaliohjaajilta”, Korkatti lisää.

Korkatti kertoo, että myös asiakkaiden työsopimuksia käydään tarvittaessa läpi, jos sopimuksessa on jotakin epäselvää ja asiakas tulee pyytämään apua. Lisäksi vastaanottokeskus tekee yhteistyötä SPR:n Hämeen piirin Tampereen yhteismajoitusyksikön kanssa, jotta tietoa saadaan välitettyä esimerkiksi rekrytoreista.