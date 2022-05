Joko kuuluisa nakkikioski katoaa katukuvasta Nokialla? Jos omistaja ei toimi, kaupunki voi purkaa rakennuksen itse

Nokian kaupunki on lähettänyt kuuluisan nakkikioskin omistajalle jo vuosien ajan huomautuksia ja kehotuksia rakennuksen poistamiseksi.

Nokian kaupunki yrittää edelleen tosissaan päästä eroon tyhjillään nököttävästä Teuto-grillistä. Aitiopaikalla rautatieaseman vieressä oleva kioskirakennus on piikkinä lihassa asemanseudun komeille tulevaisuudensuunnitelmille, tai kuten kaupunki asian ilmaisee, rakennus ”ei ole alueen kehittämisen kannalta kestävä ratkaisu”.

Kaupungin johtava rakennustarkastaja Petri Mäki esittää rakennus- ja ympäristölautakunnalle, että se velvoittaisi rakennuksen omistajan poistamaan rakennuksen.

Lautakunta teki velvoituspäätöksen kertaalleen jo maaliskuussa, mutta lain mukaan asianosaisella on oikeus antaa asiasta selvitys. Kaupunki on toimittanut kioskirakennuksen omistajalle kuulemispyynnön, mutta tämä ei toimittanut kirjallista selvitystä määräaikaan mennessä. Kaupunki voi nyt siis jatkaa asian edistämistä.

Lautakunta päättää asiasta keskiviikkona 18. toukokuuta. Purkamisvelvoite tarkoittaa, että mikäli omistaja ei pura rakennusta kolmen kuukauden kuluessa, kaupunki voi purkaa rakennuksen itse. Purkamisesta aiheutuvat kustannukset kaupunki voi periä rakennuksen omistajalta.

Huomautuksia ja kehotuksia

Kaupunki on lähettänyt kioskin omistajalle jo vuosien ajan huomautuksia ja kehotuksia rakennuksen poistamiseksi. Kaupungin mukaan rakennus on luvaton, sillä sen tilapäisen rakennusluvan voimassaolo on päättynyt jo lokakuussa 1990. Grillitoiminta kioskissa päättyi joulukuussa 2016.

Omistaja ei ole kehotuksista huolimatta ryhtynyt toimiin. Päinvastoin, omistaja on kaupungin mukaan ilmoittanut rakennusvalvontaan, ettei aio poistaa rakennusta, koska hänen kauppakirjassaan ei ole mainintaa sen tilapäisyydestä tai luvattomuudesta. Nykyinen omistaja on ostanut rakennuksen Teuto-Grilli ky:n konkurssipesältä vuonna 2005.

Viimeisimpänä keinonaan kaupunki on kokeillut uhkasakkomenettelyä. Se ei kuitenkaan tuottanut toivottua tulosta.