Viimeisetkin Pirkanmaan kansanedustajat julkaisivat Nato-kantansa – Jukka Gustafsson ja Pia Viitanen harkitsivat asiaa pitkään: ”Kyseessä on valtavan iso asia”

Pirkanmaalaisista kansanedustajista Pia Viitanen (sd.) ja Jukka Gustafsson (sd.) ovat julkaisseet viimeisinä Nato-kantansa. Kummallekaan päätös ei ollut helppo, mutta Ukrainan sota, sen vuoksi muuttunut turvallisuustilanne ja Venäjän piittaamattomuus kansainvälisistä säännöistä ovat kääntäneet heidän päänsä.

Sosiaalidemokraatit päättivät lauantaina tukea Suomen Nato-jäsenyyttä. Päätös tehtiin puolueen eduskuntaryhmässä ja puoluevaltuustossa. Myönteisen Nato-kantansa julkistivat lauantaina myös pirkanmaalaiset kansanedustajat Pia Viitanen ja Jukka Gustafsson, joista molemmat kertovat pohtineensa asiaa pitkään.

Gustafssonin mukaan vaakakupissa on painanut Venäjän presidentin Vladimir Putinin etupiirijakoajattelu, joka on yhä voimissaan.

”Venäjä on ollut täysin piittaamaton ulko- ja turvallisuuspoliittisista sopimuksista, ja tämä tekee siitä arvaamattoman valtion. Ei ole näköpiirissä, että Venäjä olisi menossa kohti demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota”, Gustafsson kirjoittaa puolueen verkkosivuilla.

Toisaalta hän huomauttaa, ettei Naton jäsenyys ole ”lainkaan ongelmaton”, mutta hän äänestää Natoon liittymisen puolesta, sillä se on tehtävä Suomen turvallisuuden varmistamiseksi.

”Päätös ei ollut helppo”

Myös Viitanen aikoo äänestää Nato-hakemuksen puolesta. Hän kirjoittaa Aamulehdelle lähettämässään kannanotossa halunneensa punnita riskejä ja hyötyjä nykyisessä, äkkiä muuttuneessa turvallisuustilanteessa.

”On selvää, ettei kukaan voi tietää varmasti, mitä tulevaisuus tuo. Uskon, että tässä tilanteessa Naton jäsenyys on parempi vaihtoehto kuin jossakin toisessa tilanteessa. Tuntui hurjalta, kun yhtäkkiä (Ukrainassa) tapahtui se, mitä olemme nähneet: turvallisuustilanne muuttui”, Viitanen kirjoittaa.

Viitanen lupaa ottaa huomioon suomalaisten turvallisuuden nyt ja tulevaisuudessa sekä hallituksen ja tasavallan presidentin Sauli Niinistön näkemyksen asiasta. ”Minulle on ollut tärkeää nähdä, mille kannalle ylin valtionjohto asettuu. Oli merkittävää, että Niinistö ja pääministeri Sanna Marin ilmaisivat torstaina kantansa.”

Päätös Natoon liittymisestä ei ollut Viitaselle helppo. Hänen mukaansa Suomen pitkäaikainen linja on ollut oikea ennen turvallisuustilanteen muuttumista. ”Kauan nykylinja oli hyvä. Nyt on selvää, että Venäjän aloittaman julman hyökkäyssodan takia tilannetta on ollut pakko arvioida uudestaan.”

Viitanen lisää vielä, että Nato-jäsenyydellä on laaja kansalaisten tuki – se on kuulemma merkittävää myös hänen päätöksensä kannalta.