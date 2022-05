Suvi Marjamäki ajautui pahoihin ongelmiin pilkkahintaisten kauppojen takia – Nyt hän lopettaa pidetyn lounaskahvilan Sastamalassa: ”Toivon yhtiön ostavan eurolla liiketilani”

”Täällä käy paljon yksinäisiä ihmisiä, jotka ovat olleet itku kurkussa, kun kuulivat uutisen”, sanoo yrittäjä Suvi Marjamäki.

Lounaskahvila Kiikan Suvituuli on palvellut Sastamalassa kiikkalaisia toistakymmentä vuotta, mutta ovet suljetaan toukokuun lopussa.

Yrittäjä Suvi Marjamäen mukaan liiketilan remonttiin pitäisi investoida 20 000 euroa, jotta toimintaa voisi jatkaa.

”Keittiö on murheenkryyni. Lattia on mennyt pilalle, pinta on rikki.”

Marjamäki ei aio ottaa lainaa yritystoimintaansa, sillä kiinteistöyhtiö Kiikan Hallitalo on edelleen vaikeassa tilanteessa. Osa osakkaista on jätettänyt vastikkeensa maksamatta.

”Yhtiön vastiketuloista on mennyt 60 prosenttia.”

Marjamäki haluaa, että kiinteistöyhtiö ajaisi itsensä konkurssiin.

”Ei tämä tilanne muutu tästä miksikään. Asukkaat haluavat kuitenkin jatkaa. Täällä on kuusi asuntoa. Olen ainoana eri mieltä.”

Uutiskertaus Kaupat ajoivat ongelmiin Sastamalan Kiikassa sijaitsevassa kiinteistöyhtiössä tehtiin kaksi pilkkahintaista huoneistokauppaa. Huittisten Säästöpankki myi entisen konttorinsa 50 sentillä. Sen jälkeen Sastamalan kaupunki myi entiset uimahallitilat 100 eurolla. Ostajat eivät ole maksaneet yhtiövastikkeitaan. Tämän vuoksi kiinteistöyhtiön osakkaat ovat ajautuneet vakaviin taloudellisiin ongelmiin. Kiinteistöyhtiössä on uimahallin ja liiketilojen lisäksi asuntoja.

”Olen tarjonnut, että kiinteistöyhtiö ostaisi eurolla liiketilani. Vielä ei ole tullut vastausta. En itseäni kyllä puolikuoliaaksi raada, että he saavat täällä asua. Minun pitää investoida tiloihini, mutta asukkaiden ei tarvitse.”

”Aiemmin vastikkeeni olivat 411 euroa kuussa. Laskin, että sillä pärjää, jos saisin maksettua itselleni edes 800 euroa kuukausipalkkaa.”

”Nyt vastikkeeni ovat noin 700 euroa kuussa ja heinäkuussa nousee taas. Ja siihen vielä päälle tänä vuonna neljät ylimääräiset vastikkeet: kahdet keväällä ja kahdet syksyllä.”

Marjamäen mukaan pelkästään ylimääräisistä vastikemaksuista kertyy yhteensä yli 2000 euron summa.

”Minulla on toiminimi ja toiminimi ei tee konkurssia. Olen vastuussa omalla omaisuudellani.”

Taloyhtiön pahis?

Marjamäki kertoo, ettei hän ole maksanut enää vastikkeita huhtikuusta lähtien.

”Toivottavasti yhtiö ajattelee inhimillisesti ja lunastaa tilani.”

Entä jos ei lunasta?

”Sitten tätä liiketilaa varmaan ruvetaan ottamaan yhtiön haltuun ja saatavat menevät perintään. Ei minun silloinkaan tarvitse maksaa tuhannen euron vastikkeita, koska ihmiselle pitää jäädä myös käyttörahaa.”

”Olen saanut apua, miten tässä pitäisi toimia, mutta asiat ovat kesken, enkä halua niistä kertoa.”

Marjamäen mukaan hänestä on tehty taloyhtiön pahis, koska hän kertoi tilanteestaan Ylen MOT-ohjelmassa. Millaista palautetta olet saanut tv-ohjelman jälkeen?

”Hyvää palautetta. Asiakkaat ovat kauhuissaan. Monet eivät olleet ymmärtäneet vaikeaa tilannettani.”

Marjamäen mukaan kiinteistöyhtiön umpisolmu ei ratkea kuin riihikuivalla rahalla ja maksukykyisillä vuokralaisilla. Kumpaakaan ei ole nähty.

”Sastamalan kaupunki ja Säästöpankki ovat toimineet tässä asiassa täysin väärin. Olisi pitänyt ostaa tästä meidät ulos ja miettiä mitä he tekevät sitten isoilla hartioillaan. Sen sijaan tiloja on myyty varattomille.”

”Tämäkö on se Sastamalan kaupunki, johon ihastuin? Oksennus on suussa, kun katson kaupungin päättäjiä, jotka poseeraavat lehdissä. Pitäisi huolehtia olemassa olevista yrittäjistä, eikä jättää. Aika pienellä rahalla meidät olisi saatu tästä ulos.”

”Ihmisiä itku kurkussa”

Lounaskahvilan viimeinen aukiolopäivä on 31. toukokuuta.

”Täällä käy paljon yksinäisiä ihmisiä, jotka ovat olleet itku kurkussa, kun kuulivat uutisen.”

Kesäkuussa Marjamäki aikoo tyhjentää liiketilansa.

”Valtava suru tulee ja tyhjiö. Tämä on mun elämäntyö, jumankauta. En minä viisikymppinen enää mitään perusta.”