Pirkanmaa

Lähes 120-vuotias kirjakauppa Ruovedellä vaihtaa omistajaa – ”Upea historiamme jatkuu ja kauppa nousee uuteen kukoistukseen”

Ruovedellä sijaitseva Vinhan kirjakauppa on myyty. Kiinteistöön on tarkoitus remontoida tiloja myös majoitusta ja kahvila-baaria varten. Nykyinen kirjakauppa on toiminnassa heinäkuun loppuun asti.

Vinhan 118-vuotias kirjakauppa Ruovedellä myytiin maanantaina. Historialliseen kirjakauppaan on suunniteltu uudistuksia, mutta myös vanha tunnelma halutaan säilyttää. Kuva on otettu viime kesänä.