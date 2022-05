”Olemme tehneet kaikkemme tämän tilanteen korjaamiseksi”, sanoo Pirkanmaan sairaanhoitopiirin HR-johtaja Raija Ruoranen.

Aamulehti

Osa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (Pshp) suojelutyötä hoitajalakon aikana huhtikuussa tehneistä saa palkan varsinaista palkanmaksupäivää myöhemmin.

Aamulehti sai uutisvinkin, jonka mukaan tilanne johtuisi siitä, että Pshp ei ole toimittanut tietoja ajoissa palkanlaskentaan.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin HR-johtaja Raija Ruoranen sanoo, että palkanmaksutilanteeseen vaikuttavat myös lakkoilleet. ”Tämä on myös lakossa olijoista kiinni oleva asia. Tietoja on tullut myöhässä ja tietoihin on tullut muutoksia liian myöhäisessä vaiheessa palkka-ajoihin nähden.”

Omien tietojen olisi pitänyt olla Ruorasen mukaan 5. toukokuuta oikein 13. toukokuuta tehtävää palkka-ajoa varten. Vakinaiselle henkilöstölle maksetaan yleensä palkka 15. päivänä, mutta viikonlopun vuoksi maksupäivä on nyt perjantai. Määräaikaisen henkilöstön palkkapäivä on kuun viimeinen päivä.

”Nyt kun on tapahtunut sattumia, eikä asia ole ollut kaikilta osin kunnossa, on esimerkiksi käsinlaskennassa ja korjauksilla viety tietoja niin, että osa on saatu 13.5. palkka-ajoon. Lisäksi meillä on ylimääräinen päivä maksuun korjaamiseen 17. toukokuuta ja samoin 20. toukokuuta. Olemme tehneet kaikkemme tämän tilanteen korjaamiseksi”, Ruoranen sanoo.

Hän sanoo, että ei pysty arvioimaan, millainen osa odottaa rahaa tavanomaista pidempään. ”Valtaosa on mennyt ihan oikein, ja kaikki virheet korjataan. Ei ole tarkoitus vaikeuttaa kenenkään elämää”, hän sanoo.

Poikkeustilanteisiin liittyy Ruorasen mukaan usein ikävä piirre. ”Näissä käy helposti näin, että tulee erilaisia ongelmia.”

