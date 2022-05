Nokialainen kansanedustaja Marko Asell on vihdoin päättänyt Nato-kantansa: ”Huonoista vaihtoehdoista vähiten huono”

”Venäjällä on kädet täynnä Ukrainan kanssa, aika voi olla hyvä.” Tärkeä peruste Asellin kannalle on se, millaisena hän näkee Venäjän talouden tulevaisuuden, joka nojaa fossiiliseen energiaan.

Nokialainen kansanedustaja Marko Asell (sd.) kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä.

Asell on joutunut tarkistamaan alkuperäistä kantaansa.

”Ajatukseni on nyt vahvistunut siihen suuntaan, että Nato-jäsenyys on huonoista vaihtoehdoista vähiten huono. Siis kannatan”, Asell sanoo.

”Tilanne on muuttunut. Olen ollut Naton suhteen kriittinen, mutta maailmantilanne on ollut erilainen. Nyt elämme toisenlaista aikaa ja pitää pystyä päivittämään”

Asellin mukaan Venäjän toiminta on muuttanut niin hänen kuin muidenkin ihmisten ajatuksia ja luonut huolestuneisuutta.

Asel nostaa esiin myös Venäjän mahdolliset reaktiot Suomen Nato-jäsenyyteen ja esimerkiksi hybridivaikuttamisen.

”On harmaa aika, jolloin jäsenyyshakemus on jätetty eikä olla vielä jäseniä eikä meillä ole vielä viidennen artiklan turvatakuita. Se on tietysti sellainen asia, joka huolestuttaa itseä ja monia ihmisiä”, Asell sanoo.

Naton viides artikla on Naton perustamissopimuksen artikla, joka määrittää jäsenvaltioiden velvoitteen puolustaa toisia jäsenvaltioita.

”Kyllä me olemme siihen hyvin varautuneet Suomessa. On myös kansainvälisiä sopimuksia ja on tullut takeita siitä, että apuja ja tukea on saatavissa”, Asell sanoo.

Hän mainitsee esimerkiksi Yhdysvallat, Britannian, Saksan ja Ranskan tahoina, jotka voisivat Suomea auttaa.

”On mielenkiintoista nähdä myös se Venäjän reagointi. Heillä on kädet aika lailla täynnä Ukrainan kanssa, joten siinä mielessäkin tämä voi olla ihan hyvä aika”, Asell sanoo viitaten Suomen liittymiseen.

Pitkän aikajänteen perusteita

Asell nostaa esiin myös pitkän aikajänteen perusteita Nato-jäsenyydelle.

”Venäjän kehittyminen ei näytä kovin valoisalta tulevaisuudessakaan. Siellä demokratiakehitys menee huonoon suuntaan”, Asell sanoo ja mainitsee myös nationalismin kasvun Venäjällä.

Asell mainitsee myös Venäjän tukeutumisen vahvasti fossiilisiin energianlähteisiin.

”Venäjän talous nojaa vahvasti fossiilienergiaan. Siinä vaiheessa, kun maailma siirtyy fossiilisista yhä enemmän uusiutuvaan energiaan, se tarkoittaa tietysti menetyksiä Venäjälle. Se ei ole omiaan vakauttamaan tilannetta. Siellä saattaa tulla levottomuutta myös pitkällä aikajänteellä”, Asell sanoo.

”He keskittyvät enemmän sotimiseen ja aseiden kehittämiseen kuin talouden uusintamiseen. Siksi näen, että vaikka Putin tuosta keikahtaisikin, maa on vielä pitkään sellaisessa tilassa, että siellä voi olla epävakautta. Se on kuitenkin naapuri, joten meillä on hyvä olla silloin jotain isompaa selkänojaa turvallisuuspolitiikkamme suhteen”, Asell sanoo.

Asell sanoo miettineensä asiaa todella pitkään ja monelta kannalta. Hän on halunnut antaa arvon myös esimerkiksi asiantuntijoiden kuulemiselle ja tutustua aiheeseen perusteellisesti eikä lyödä kantaansa heti lukkoon.

”Olen perusteellisesti itse pähkäillyt monelta kantilta, että sillä tavalla on itsellä ihan hyvä mieli mennä tällä kannalla eteenpäin.”

Sdp:n puoluevaltuusto kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen lauantaina 14. toukokuuta. Kokouksessa puoluevaltuusto linjaa sdp:n kannan Nato-jäsenyyteen.

Asell uskoo, että ryhmässä on mielipiteitä molempiin suuntiin. ”Uskoisin, että Naton kannatus on noussut aika lailla vallitsevaksi kuten kaikilla muillakin ihmisillä. Aikalailla on mennyt ympäri tämä mielipideilmasto.”

Mitä? Nato-kannatus Pirkanmaalla Kyllä Natolle: Marko Asell (sd.)

Ilmari Nurminen (sd.)

Jouni Ovaska (kesk.)

Arto Pirttilahti (kesk.), Satu Hassi (vihr.)

Iris Suomela (vihr.)

Jari Kinnunen (kok.)

Pauli Kiuru (kok.)

Arto Satonen (kok.)

Sofia Vikman (kok.)

Veijo Niemi (ps.)

Sakari Puisto (ps.)

Sami Savio (ps.)

Sari Tanus (kd.). Ei Natolle: Anna Kontula (vas.). Kanta ei ole vielä tiedossa: Sanna Marin (sd.)

Jukka Gustafsson (sd.)

Pia Viitanen (sd.)

Veikko Vallin (ps.).

