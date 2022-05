Pirkanmaantiellä Sastamalassa liikenneonnetomuus – Liikenne ruuhkautuu

Aamulehti

Sastamalassa tiellä 12 on tapahtunut peräänajo. Osallisena on pelastuslaitoksen ensitietojen mukaan kaksi henkilöautoa ja yksi pakettiauto. Liikenne on pysähdyksissä molempiin suuntiin.

Pelastustyöt ovat käynnissä. Yhdellä autoista oli peräänajotilanteessa mukanaan peräkärry, joka pelastuslaitoksen tilannekeskuksen päivystäjän mukaan hidastaa tien raivaamista.

Onnettomuus tapahtui Pirkanmaantien ja Vatajantien risteyksessä. Risteys sijaitsee Pirkanmaantiellä Tampereen ja Huittisten välillä lähellä Ellivuoren-risteystä.

Uutinen päivittyy.