Mistä susi tuli Hervantaan Tampereella? Asiantuntija antaa arvionsa

Susilaumoja on Tampereen lähellä ollut esimerkiksi Jämsän seudulla ja Virroilla.

Tampereella Hervannassa havaittiin maanantaiaamuna sutta muistuttava koiraeläin. Susi liikuskeli Ahvenisjärventiellä, missä ohikulkija oli kuvannut siitä videon. Tampereen riistanhoitoyhdistyksen mukaan eläin oli mitä todennäköisimmin susi, vaikka havaintoa oli yhdistyksen mukaan mahdoton täysin varmistaa videolta.

Mistä susi voi eksyä Hervantaan? Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusprofessorin Ilpo Kojolan mukaan Pirkanmaalla on ollut viime vuonna susipentueet Virtain ja Kihniön alueella sekä Punkalaitumen seudulla. Lisäksi kuluneen talven aikana Jämsässä ja Päijät-Hämeen suunnalla on elänyt susilauma.

Jämsä ei Kojolan mukaan ole suden mittakaavassa kaukana Hervannasta. Ilman geneettistä näytettä suden lähtöpaikkaa on kuitenkaan mahdotonta tietää.

”Vähintään ulostenäyte pitäisi olla, jotta sen synnyinreviirin voisi paikantaa”, Kojola sanoo.

Tähän aikaan keväästä noin vuoden ikäiset sudet ovat lähteneet synnyinlaumastaan ja etsivät itselleen kumppania pariutuakseen ja perustaakseen reviirin.

Suuria susilaumoja Pirkanmaan ympärillä on esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla. Yhdessä laumassa voi olla kymmenkunta sutta.

Ennen Suomen susikanta oli vahvasti itäpainotteinen. Tilanne on kuitenkin tasaantunut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana, ja nykyisin susikanta sijoittuu yhä vahvemmin läntiselle alueelle. Se voi näkyä susihavaintojen määrässä Pirkanmaallakin.

”Susia nähdään enemmän, mutta myös näkeviä silmiä on enemmän kuin Itä-Suomessa, jossa on harvempi asutus.”

Mikä? Uhattu susi Susi on Suomessa erittäin uhanalainen laji. Euroopan yhteisön luontodirektiivi edellyttää lajin tiukkaa suojelua muualla kuin poronhoitoalueella. Suomen riistahallinto, maa- ja metsätalousministeriö ja Suomen riistakeskus, käyttää vuosittain julkaistavia kanta-arvioita susikannan hoidon suunnittelussa. Tämän vuoden kanta-arvio julkaistaan kesäkuussa. Vuodenkierrossa susien määrä on pienimmillään maaliskuussa ennen pentujen syntymistä huhti–toukokuussa.

Jopa 1 000 kilometrin vaellus

Nuori susi voi kulkea jopa 1 000 kilometrin matkan synnyinkodistaan. Siihen kuluisi kuitenkin muutama kuukausi. Siksi Hervannan susi on todennäköisesti kotoisin lähempää. Reviiriä ja puolisoa etsivä susi taittaa vuorokaudessa joitakin kymmeniä kilometrejä.

”Periaatteessa se voisi hyvinkin kaukaa olla, mutta suurin osa vaeltavista susista löytää uuden reviirialueen noin 100–120 kilometrin päästä synnyinreviiristään”, Kojola sanoo.

Yhdellä reviirillä ei voi elää kahta laumaa, joten nuori susi tarvitsee vapaan alueen. Nuoripari saa pentueen, jolloin susiperheestä tulee lauma. Yleensä pennut lähtevät noin vuoden päästä liikkeelle, mutta osa saattaa jäädä pidemmäksi aikaa synnyinlaumaansa ja sitten kaitsea seuraavan vuoden pentuja.

Sudet eivät yleensä perusta reviirinsä ydintä asutuksen läheisyyteen. Ne eivät kuitenkaan merkittävästi häiriinny ihmisasutuksen äänistä, jos ihmisasutuksesta ei aiheudu niille uhkaa.

Anna sudelle merkki

Jos tekee susihavainnon, siitä on Kojolan mukaan hyvä saada videota, jotta susi voidaan tunnistaa varmemmin. Havainnosta kannattaa ilmoittaa paikalliselle suurpetoyhdyshenkilölle.

Kojolan mukaan susi harvoin lähestyy ihmistä, sillä ihminen ei sutta kiinnosta. Sudella ei kuitenkaan ole kovin hyvä näkö, joten joskus se ei välttämättä tunnista ihmistä ihmiseksi, jos esimerkiksi tuulensuunta ei tuo tuoksuja sen luo. Silloin voi päästää ääniä tai huudahtaa jotain.

Tilanne on toinen, jos ihmisellä on koira mukana. Koira voi olla sudelle kilpailija, jolloin se voi jopa hyökätä koiran kimppuun, jos koira ei peräänny sen reviiriltä. Tällaisissa tilanteissa on useimmin kyse irti olevasta koirasta esimerkiksi metsästystilanteessa.